AUDIENCIA DE ALICANTE

Se enfrenta a cinco años de cárcel por arrancar media oreja a su víctima durante una discusión por una plaza de aparcamiento

Además agredió a los dos agentes de la Policía Nacional cuando le estaban conduciendo al calabozo

Redacción

Alicante |

Entrada principal de la Audiencia Provincial de Alicante
Entrada principal de la Audiencia Provincial de Alicante | ondacero.es

La Audiencia Provincial de Alicante ha señalado para este miércoles el juicio contra un hombre que arrancó una parte de la oreja a otro con el que discutió por una plaza de aparcamiento.

La Fiscalía pide para él cinco años de prisión porque también agredió a dos agentes de la Policía Nacional durante su detención.

Los hechos ocurrieron en la terminal del Ferry de Argelia, en el Muelle de Poniente de Alicante el 28 de junio de 2024. El acusado quería acceder al aparcamiento con su vehículo y le dijo a su víctima que el lugar donde había dejado el coche estaba reservado para personal del Puerto. En ese momento comenzó una discusión en la que le mordió la oreja derecha y le arrancó una parte.

Tras ser conducido a la Comisaría Provincial de Alicante, también se mostró agresivo con los dos agentes que procedían a su cacheo para que entrara en el calabozo. El hombre le dio un puñetazo a un agente y una patada al otro.

La Fiscalía le considera autor de un delito de lesiones, otro de atentado, y dos delitos leves de lesiones contra los policías.

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