Alicante remite a ADIF el convenio para el sector Parque del Mar y propone adelantar los accesos a la zona verde

El Ayuntamiento de Alicante ha remitido a al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) una propuesta de convenio para el desarrollo del sector urbanístico Parque del Mar, ubicado en terrenos actualmente ocupados por las vías ferroviarias desde la Estación de Benalúa (Casa Mediterráneo) hacia el acceso sur del municipio. En el marco de este convenio, el Consistorio alicantino propone adelantar el acondicionamiento provisional de los terrenos liberados mediante actuaciones de jardinería y arbolado, así como la creación de accesos peatonales a la zona verde existente en terrenos portuarios colindantes, tal y como reclaman los vecinos del entorno, han informado fuentes municipales.

El convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante y ADIF para promover la regeneración urbana de los terrenos correspondientes este ámbito, posibilitando su incorporación a la estructura urbana de la ciudad mediante la correspondiente modificación del planeamiento urbanístico vigente.

"En esta zona está previsto habilitar un gran corredor verde que integre la trama urbana con el litoral e implantar usos residenciales, terciarios y dotacionales de forma equilibrada”, explica el edil de Urbanismo, Antonio Peral. El sector abarca una superficie total de 113.000 metros cuadrados, de los cuales 59.262 son titularidad de ADIF y el resto son terrenos municipales. “Ocupa una posición estratégica en el acceso sur de Alicante, en el que actualmente las vías suponen una cicatriz entre la ciudad consolidada y el frente portuario”, añade Peral.

Tras los estudios técnicos y conversaciones mantenidas entre el Ayuntamiento de Alicante, ADIF y la Autoridad Portuaria, se ha considerado viable la ejecución de una nueva solución ferroviaria mediante un ramal interior y apartadero en terrenos portuarios, lo que permitirá liberar la práctica totalidad de los terrenos actualmente afectados al uso ferroviario en el ámbito de Alicante-Benalúa.

Una vez constatada la innecesariedad de dichos terrenos para el servicio ferroviario de interés general, el Ayuntamiento considera conveniente promover una actuación coordinada de regeneración urbana que permita la integración efectiva del ámbito en la estructura urbana de la ciudad, la consolidación de un gran corredor verde litoral y urbano, la implantación equilibrada de usos residenciales, terciarios y dotacionales, la protección e integración de los elementos patrimoniales existentes y la obtención de recursos derivados de la puesta en valor urbanística de los suelos liberados, destinados a contribuir a la financiación de infraestructuras ferroviarias.

El convenio que propone el Ayuntamiento estima que la actuación urbanística proyectada deberá desarrollarse conforme a criterios de sostenibilidad urbana, racionalidad territorial, integración paisajística, viabilidad económica y equilibrio entre beneficios y cargas urbanísticas. La ordenación del ámbito deberá garantizar una rentabilidad razonable que permita la efectiva transformación urbana de los terrenos, evitando tanto situaciones de inviabilidad económica derivadas de cargas desproporcionadas como soluciones de sobreintensificación edificatoria.