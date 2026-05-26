Toma posesión formal el nuevo coronel de la Guardia Civil de Alicante Francisco Poyato Sevillano

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha manifestado que el proyecto de construcción de la nueva Comandancia de la Guardia Civil de Alicante "tira adelante" debido a que ha sido incluido en el Plan de Infraestructuras Estratégicas del Ministerio del Interior.

La delegada se ha pronunciado en estos términos tras el acto de toma de posesión del nuevo jefe de la Comandancia alicantina, el coronel Francisco Poyato Sevillano, en un acto institucional con el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y el presidente de la Diputación, Toni Pérez, entre otros, en Casa Mediterráneo.

Al ser incluida en ese plan "ya tenemos esa capaciadad y disponibilidad dineraria para poder llevar adelante el proyecto", ha sostenido la delegada del Gobierno, quien no ha querido ofrecer plazos.

"Lo más importante es tener la disponibilidad dineraria, que esté en el plan de infraestructuras y los terrenos", ha subrayado Bernabé, quien ha añadido que "desde luego los ingredientes están y por lo tanto vamos a tirar para adelante".

En este sentido, ha recordado que hasta hace relativamente poco tiempo faltaba una parte relativa a los terrenos, algo que se ha superado mediante la colaboración del ayuntamiento de Alicante y ahora "podemos iniciar toda la tramitación del proyecto para poder ponerlo cuanto antes en marcha".

La tercera comandancia de España

Durante el acto de toma de posesión del coronel Poyato Sevillano, la delegada ha alabado su capacidad para liderar la tercera comandancia de España en número de atendidos (1,5 millones de habitantes), municipios (133 de un total de 141) y efectivos, más de 3.000 de los que 400 se han incorporado desde 2018.

Ha recordado que Alicante multiplica por cuatro la población "prácticamente todo el año" y es la provincia de entrada a numerosos países de África, además de tener importantes colonias de residentes de otros destinos del continente europeo.

De los efectivos de la Guardia Civil ha destacado que atienden a los nuevos tipos de criminalidad, especialmente a la ciberdelincuencia, que ha aumentado un 20 por ciento, en la misma línea que en el resto de España.

Bernabé también ha valorado que en los últimos años este cuerpo de seguridad con casi 200 años de existencia se haya ido adaptando a la sociedad y que las mujeres hayan pasado del 15 por ciento de la plantilla al 35, y que cubra la protección de 18.000 mujeres dentro del programa Viogén.

En su alocución tras jurar el cargo, el coronel Poyato Sevillano ha resaltado que emprende una etapa de "un enorme reto".