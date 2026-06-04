El Ayuntamiento reestablece el tráfico por Condes de Soto Ameno tras acabar las obras del alcantarillado

El Ayuntamiento de Alicante reabre el tráfico después de las obras y recupera la movilidad en San Blas, la conexión de salida desde el centro de la ciudad hacia Rabasa y la A70 por la avenida de los Condes de Soto Ameno. Aguas de Alicante ha venido desarrollado desde mediados de enero la renovación integral de la red de alcantarillado en esta arteria y calles adyacentes que ha mantenido cerrada al tráfico esta vía que conecta con la avenida de Doctor Rico.

Las obras se han desarrollado en dos fases, una en el tramo inferior de Soto Ameno entre las calles Santa Felicitas y Santa Isabel; y una segunda para la renovación integral del colector en el tramo superior de la avenida, y que ahora una vez concluida despeja también la circulación para subir hacia el Castillo de San Fernando y el instituto Miguel Hernández a través de la calle Blas de Loma.

La actuación en la infraestructura del alcantarillado de toda esta zona ha quedado finalizada, a falta de las últimas actuaciones que se desarrollarán en la calle del Magistral Segura, calle lateral perpendicular a Soto Ameno.