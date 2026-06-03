Los docentes cambian la estrategia pero siguen con sus protestas en la calle

La avenida de Novelda, a la altura de la iglesia de Los Ángeles se ha convertido este miércoles en un aula con los pupitres sobre el asfalto. Es otra forma de protestar en el marco de la huelga indefinida de los profesores de la enseñanza no universitaria que alcanza su decimo octavo día ante el estancamiento de las negociaciones con la consellería de Educación.

En esta ocasión han sido los maestros y los padres de alumnos quienes han ocupado los pupitres para denunciar su hartazgo con la precariedad de las instalaciones que, entre otras cosas en las fechas que estamos "siguen sin estar climatizadas".

Una de las profesoras del CEIP Oscar Esplá, Nereida, ha explicado a Onda Cero Alicante que con esta protesta pretenden evidenciar esa falta de mantenimiento de las instalaciones "con baños rotos, cascotes caídos y el calor que ya empieza a agobiar".

Nereida, profesora del CEIP Oscar Esplá de Alicante

Esta profesora ha admitido el desgaste que les está suponiendo esta huelga, no solo a nivel económico sino también en el ámbito psicológico porque "está siendo muy duro" y es que "cada vez que ve a sus alumnos se le cae el alma al suelo" pero, enseguida se anima porque recuerda que su causa son precisamente ellos, los alumnos.

Nereida dirige la denominada aula UECO (Unidad específica en Centro Ordinario) que ofrece atención personalizada y adaptada a alumnos con necesidades especiales dentro del entorno escolar habitual. Esa es la teoría porque las reivindicaciones de los docentes también pasan porque se implementen más medios y la integración sea real.