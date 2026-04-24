Desmantelan un club cannábico en San Vicente del Raspeig donde también se traficaba con drogas

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba bajo la apariencia de una asociación cannábica en San Vicente del Raspeig. La actuación se ha saldado con la detención de seis personas y la investigación de una séptima, todos ellos con edades comprendidas entre los 19 y 28 años, así como con la intervención de diversas cantidades de droga, dinero en efectivo y un animal exótico.

La investigación se inició el pasado año tras recibirse numerosas quejas vecinales por la elevada afluencia de personas al local, así como por los intensos olores derivados del consumo de marihuana, perceptibles tanto en el interior como en el exterior del establecimiento.

Las primeras gestiones permitieron identificar la asociación, ubicada en una calle comercial muy transitada, próxima a un parque infantil frecuentado por menores y rodeada de viviendas.

Los investigadores comprobaron que los responsables de la asociación eran tres amigos, a quienes les constaban múltiples hechos relacionados con la tenencia y consumo de drogas en la vía pública.

Trasiego de gente que cimentó las sospechas

Durante el desarrollo de la investigación, se detectó la actividad de dos trabajadores, quienes realizaban rápidas transacciones compatibles con la venta de droga, algunas de ellas en el exterior del establecimiento. Asimismo, las vigilancias evidenciaron un flujo constante de personas que accedían al local durante breves periodos de tiempo, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba de un punto de venta al menudeo encubierto bajo la apariencia de una asociación legal.

El pasado 8 de abril, ante los indicios obtenidos y el previsible aumento de actividad con motivo de las fiestas patronales, se llevó a cabo la entrada y registro del local.

Durante el registro, que contó con el apoyo de agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Valenciana, los agentes intervinieron 200 gramos de hachís, 100 gramos de marihuana, 50 mililitros de sirope de cannabis, 35 cigarrillos con marihuana, 3.000 euros en efectivo, una bicicleta de alta gama, documentación con anotaciones relativas a pesos y variedades de droga, así como útiles para el corte, manipulación, pesaje y envasado de sustancias estupefacientes.

En el operativo fueron detenidos seis varones y se investigó a un séptimo, a quienes se les imputan delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita.

Los agentes consideran que el local funcionaba como un centro de distribución de marihuana y hachís, cuya actividad real distaba significativamente de su supuesta finalidad como club privado sin ánimo de lucro.

El establecimiento ha quedado precintado judicialmente. Asimismo, un animal exótico ha sido intervenido al carecer la asociación de la documentación correspondiente para su posesión.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Vicente, que ha decretado la puesta en libertad para todos ellos