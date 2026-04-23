FALTA ESPACIO

El IES Cabo de la Huerta de Alicante obligado a dar clase en sitios tan poco apropiados como las escaleras

Una charla extraescolar desplaza a los alumnos de segundo de Bachillerato a las escaleras de acceso a falta de otro espacio disponible en las instalaciones del instituto

Redacción

Alicante |

La clase de segundo de Bachillerato en las escaleras de acceso
La clase de segundo de Bachillerato en las escaleras de acceso | IES Cabo de la Huerta de Alicante

Los alumnos del IES Cabo de la Huerta, se ven obligados algunas veces a dar sus clases en espacios tan poco apropiados para hacerlo como las escaleras del centro. Con motivo de una charla extraescolar programada esta semana, al no haber ningún espacio disponible, ni siquiera en la biblioteca o en el gimnasio, un grupo de segundo de bachillerato ha tenido que quedarse en las escaleras de acceso para dar su clase.

La falta de espacios dignos es uno de los motivos por los que la Asamblea de Docentes de este centro ha anunciado que secundará la huelga indefinida de mayo y ha cortado el tráfico de forma espontánea en la avenida Costa Blanca con una pancarta reivindicativa.

Los profesores protestan por la falta de espacio
Los profesores protestan por la falta de espacio | IES Cabo de la Huerta de Alicante

Dicha Asamblea y la Plataforma por un espacio digno para aprender, insisten en la necesidad de construir un nuevo instituto en la zona de playas, ante la falta de espacio en las instalaciones educativas actuales. Lo ha denunciado Álvaro Castaños, miembro de la Asamblea y portavoz de la Plataforma.

Álvaro Castaños.- Portavoz Plataforma por un espacio digno para aprender

Por otro lado, desde la Federación de Educación de CCOO se ha exigido a la Conselleria de Educación que elabore un plan de choque de infraestructuras educativas, para resolver las severas carencias en muchos centros educativos. En ese sentido, han presentado una resolución en la Junta de Personal de la Provincia de Alicante, que fue aprobada por unanimidad pero, “desde las instituciones, siguen sin actuar”, según afirma Castaños.

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