15 investigados y 7 testigos son llamados a declarar ante la magistrada que investiga el caso de las viviendas de Les Naus

Dos meses después de saltar el escándalo y tras las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, la jueza de Instrucción número 5 de Alicante, que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública en la urbanización Les Naus de la Playa de San Juan, ha citado a declarar a 15 personas en calidad de investigadas y a 7 como testigos.

Según han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, entre los investigados (o imputados) figuran la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, quien dimitió a las pocas horas de saltar la noticia. También figuran la jefa del Servicio de Contratación del Consistorio alicantino, un arquitecto municipal, el administrador único de la cooperativa promotora del residencial, y el jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la Conselleria de Vivienda.

Además están investigadas otras 10 personas, beneficiarias de la adjudicación de nueve pisos.

Los testigos, por parte de la Generalitat, son el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, la jefa de sección de Emergencia Habitacional, una técnica de Arquitectura y otra de gestión de Administración General. Y por parte del Ayuntamiento, la jefa de servicio de Gestión Patrimonial, un técnico de ese servicio y el arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras.

Todas estas citaciones han sido acordadas a petición de la Fiscalía Anticorrupción y tendrán lugar entre los meses de mayo y junio.

El PSOE afirma que el caso adquiere una gravedad extraordinaria

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicnte, Ana Barceló, ha afirmado que las citaciones judiciales conocidas hoy con relación al caso de Les Naus ponen el foco en cargos políticos del entorno del alcalde, Luis Barcala, y que han formado parte de la estructura municipal.

“Las citaciones a declarar como investigados en la causa acreditan que el escándalo en Les Naus no ha sido una exageración de la oposición ni una polémica artificial, sino un pelotazo con vivienda pública de una gravedad extraordinaria”, ha señalado la portavoz, que ha recordado que el PSOE denunció este asunto en la Fiscalía Anticorrupción y está personado en la causa.

“Mientras el PP está tratando de boicotear la comisión municipal para esclarecer lo que pasó realmente, el juzgado está dando pasos adelante para arrojar luz y aclarar lo ocurrido con la adjudicación de viviendas públicas en Alicante”. En esa línea, ha señalado que algunos de los técnicos que se negaron a participar la semana pasada en dicha comisión, tendrán que declarar ahora como testigos.

En este sentido, Barceló ha insistido en que “este escándalo no ocurrió al margen del Ayuntamiento, sino dentro del propio Ayuntamiento”, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de asumir responsabilidades políticas, algo que le corresponde al propio alcalde después de que haya sido citada como investigada la exconcejala de urbanismo y una directora general nombrada por el propio Barcala.

Por último, Barceló ha reiterado la exigencia de transparencia y ha reclamado que se esclarezcan todos los hechos relacionados con la gestión de las viviendas de Les Naus.

Barcala: la investigación de la jueza "depurará responsabilidades"

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha mostrado su "máximo respeto hacia las resoluciones judiciales" y ha recordado que desde el primer minuto "hemos ofrecido nuestra máxima colaboracilón y hemos aportado al juzgado todo lo que se nos ha solicitado".

Tras este nuevo paso en la investigacón, Barcala ha recordado lo que dijo en un principio: "que responda todo aquel que haya accedido a las viviendas de forma irregular" y ese es el objeto de la resolución que ha dictado la jueza instructora, que es quien tiene que dilucidar. A su juicio, esta es la investigación trascendente; la que va a "depurar responsabilidades" sobre lo ocurrido.

Con relación a los técnicos municipales que han quedado en calidad de investigados, el alcalde ha dicho que no va a tomar medidas hasta que hay que esperar ya que la actuación de la jueza es la que "tendrá o no consecuencias y en base a eso se tomarán decisiones". Cualquier otra explicación -ha puntualizado- se la reserva para sus respectivas comparecencias ante la comisión de investigación en Les Corts y en la Comisión de Pleno sobre el asunto.

Con relación al requerimiento notarial enviado al portavoz de Compromís, Rafa Mas, para que retifique sus acusaciones contra él, Barcala ha suscrito lo dicho ayer por el vicealcalde Manuel Villar y ha recordado lo que ya dijo: "no voy a permitir que se esté mintiendo, difamando, no voy a permitir mentiras". Se ha remitido a la resolución judicial conocida esta mañana "para saber dónde está la realidad de todo este tema, lo demás, que cada uno responda por las afirmaciones difimatorias, por los insultos y por las falsedades que se han estado diciendo". "Y si no es así, no pasará nada", ha zanjado.