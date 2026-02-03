El Ayuntamiento denuncia la adjudicación de viviendas en la Fiscalía y convoca un pleno para dar explicaciones

El vicealcalde y portavoz adjunto del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante,Manuel Villar, ha informado de que una vez concluido el expediente de averiguación de hechos encargado la semana pasada por el alcalde Luis Barcala, se ha presentado este martes en la Fiscalía una denuncia con el objetivo de que se esclarezcan todas las circunstancias que rodean el proceso de adjudicación de las viviendas de promoción pública de iniciativa privada mediante cooperativa en la promoción de Les Naus en La Condomina.

Villar también ha indicado que se ha convocado un Pleno extraordinario y monográfico sobre este asunto el próximo jueves donde se entregará a la oposición el informe de aclaración emitido por el secretario. El vicealcalde también ha confirmado que la concejala, Rocío Gómez, formalizó este lunes su renuncia al cargo.

Cristina Cutanda y Manuel Villar en la Sala de prensa | Ayuntamiento de Alicante

El Ayuntamiento no es competente

Villar ha aclarado que el Ayuntamiento lo que hace en este procedimiento urbanístico es vender suelo a precio tasado para la construcción de vivienda de promoción pública de iniciativa privada y, posteriormente, conceder la correspondiente licencia de obra, mientras que es la Conselleria de Vivienda la que visa la documentación y acredita si los cooperativistas cumplen con los requisitos. "Se ha aplicado en el desarrollo de esta promoción una normativa de competencia autonómica que viene del año 2009 que no ha sido modificada por ninguna administración, ni siquiera el Gobierno del Botànic, integrado por el PSOE, Compromís y Podemos”, ha recalcado el concejal y portavoz adjunto.

Asimismo, el vicealcalde ha remarcado que “el Ayuntamiento no adjudica vivienda alguna”, al tiempo que ha pedido “respeto a la verdad ante algunas manifestaciones que se están produciendo al respecto”. Manuel Villar ha reiterado finalmente que “nadie dude de que se actuará con total contundencia si se detecta alguna irregularidad, como ya ha subrayado el alcalde desde el primer momento en que trascendió este asunto”.

Manuel Villar ha subrayado que “es muy difícil actuar con más contundencia, celeridad y transparencia que como lo ha hecho el alcalde Luis Barcala desde que se conoció este asunto. Quiero expresar la indignación ante los hechos conocidos y este equipo de gobierno ha actuado con total contundencia”. De la misma forma, ha resaltado la celeridad con la que la Generalitat ha actuado dentro de sus competencias.

El vicealcalde se ha referido en este sentido las dos dimisiones producidas hasta ahora "para no perjudicar al Ayuntamiento" ni intervenir en la investigación en curso, así como a la remisión del informe de averiguación de hechos a Fiscalía para que se diriman posibles responsabilidades. También ha señalado que se está a la espera de verificar los hechos e identidad de la funcionaria municipal cuyo cónyuge ha sido objeto de un expediente de suspensión de empleo y sueldo en relación con este procedimiento por si las mismas medidas cautelares fueran de aplicación a esta empleada del Ayuntamiento.

El pleno lo ha forzado la oposición

El PSPV-PSOE acude a la Fiscalía | Grupo municipal Socialista de Alicante

El grupo socialista ha replicado a través de su portavoz, Ana Barceló que "si Barcala va a dar explicaciones en el pleno no ha sido motu propio sino porque le han forzado a convocar la sesión extraordinaria del jueves los grupos de izquierda", atendiendo al reglamento de pleno.

La portavoz del PSPV-PSOE ha destacado "la gravedad de los hechos que ya ha llevado a los socialistas a acudir a la fiscalía" por lo que, no les vale "que ahora sea el equipo de Gobierno el que haga lo mismo porque ha sido incapaz de calificar los hechos con los presuntos delitos cometidos, cuando el Ayuntamiento tiene medios y abogados suficientes para hacerlo de forma rigurosa".