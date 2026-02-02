La Guardia Civil detiene al presunto responsable de una oleada de robos en varias viviendas en partidas rurales de L´Alacantí

Un hombre de 31 años ha sido detenido y enviado a prisión provisional por, presuntamente, ser el autor de una oleada de robos en viviendas situadas en la comarca de l'Alacantí, especialmente al norte de San Vicente del Raspeig. Se le atribuyen siete delitos de robo con fuerza en las cosas en interior de vivienda cometidos a final de año en varias partidas rurales muy próximas entre sí, concretamente en las de Boqueres y El Moralet.

Al parecer, el individuo se desplazaba a pie para cometer los robos y después huía en alguna bicicleta robada y portando el resto de efectos.

Durante el registro de la vivienda del detenido, realizado en la partida Tossal Redó de Mutxamel, los agentes hallaron un gran número de objetos procedentes de los robos investigados entre los que abundan bicicletas, que desmontaba y vendía por piezas, dificultándose de esta manera la posibilidad de identificarlas.

Además de recuperarse varias bicicletas, algunas de ellas de alto valor económico (superior a los 4.000 euros), se le han incautado televisiones, tabletas digitales, perfumes, bebidas alcohólicas y dinero en efectivo, entre otros efectos, que han sido devueltos a sus propietarios.

Se le imputan siete delitos de robo con fuerza en interior de vivienda, uno de ellos con moradores, además de otro contra la indemnidad y libertad sexual cometido en fechas próximas en una de las partidas rurales que se han visto perjudicadas por estos robos.

Otro detenido por dos robos más en El Moralet

Por otra parte, en otra actuación desarrollada por los agentes de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig se ha detenido al presunto responsable de otros dos robos en vivienda cometidos consecutivamente en la noche del 31 de diciembre en dos casas situadas en la partida El Moralet, uno de ellos mientras que sus propietarios dormían.

Al registrar su domicilio se le halló a este hombre, español de 47 años, una gran parte de los efectos sustraídos, entre ellos 1.400 euros en efectivo, y tras ser puesto a disposición judicial también se decretó la cárcel provisional.