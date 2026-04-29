La policía difunde el lugar donde habían sepultado bajo hormigón a Jesús Tavira tras ser cosido a puñaladas

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas tres varones y una mujer, de entre 45 y 35 años de edad, por su presunta implicación en la desaparición y muerte violenta del empresario alicantino Jesús Tavira.

Según han informado fuentes policiales, la investigación se inició tras la desaparición de un conocido empresario de la localidad de Alicante en extrañas circunstancias y cuyo vehículo apareció calcinado en la zona norte de la ciudad días después. Desde el primer momento los investigadores descartaron que se tratara de una desaparición voluntaria y comenzaron una minuciosa investigación orientada a determinar las causas y posibles responsables.

En una primera fase de la investigación, las gestiones realizadas se centraron en uno de sus trabajadores. Tras prestar declaración en dependencias policiales, éste manifestó haber visto al empresario el día de su desaparición abandonar el negocio acompañado de dos personas. No obstante, dicha hipótesis fue posteriormente descartada por los investigadores tras una serie de comprobaciones realizadas.

Los indicios recabados sobre la presunta implicación de este trabajador en la desaparición del empresario resultaron determinantes para que los agentes reforzaran la hipótesis de un posible desenlace fatal. Asimismo, dichas evidencias permitieron ubicar el domicilio del principal investigado en la pedanía alicantina de El Bacarot, siendo este el lugar donde podría encontrarse oculto el cuerpo.

Amplio despliegue policial

Tras confirmarse las sospechas iniciales y con una orden judicial se llevó a cabo la entrada y registro del domicilio investigado. En el operativo, en el que participaron diversas unidades policiales, se llevó a cabo un exhaustivo registro que se prolongó durante más de diez horas, durante las cuales el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), unidad especializad de la Policía Nacional, estuvo trabajando de forma incesante en las labores de localización y excavación. Finalmente, la intervención permitió localizar el cuerpo sin vida del empresario desaparecido.

El cadáver, que presentaba un avanzado estado de descomposición y múltiples heridas por arma blanca por todo el cuerpo, se encontraba envuelto y enterrado a más dos metros de profundidad en un aljibe de la vivienda. Hasta la finalización de la autopsia no se podrá confirmar oficialmente la identidad del cadáver; no obstante, el descubrimiento de una medalla y otros efectos personales, reconocidos por la familia, indica que se trataría de Jesús Tavira.

Ante el hallazgo, se llevó a cabo la detención en un primer momento de tres personas, dos varones y una mujer como presuntos autores de los delitos de asesinato, daños por el incendio del vehículo y robo con violencia ya que en el momento de los hechos la víctima portaba diversos efectos de valor. Tras estas primeras detenciones, un cuarto varón fue detenido por su presunta participación en los delitos de encubrimiento y daños.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, serán puestos en las próximas horas a disposición de los juzgados de Instrucción de guardia de la localidad de Alicante.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al grupo de delincuencia violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante y ha contado con la colaboración de agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica de Alicante, de la Comisaría General de Policía Científica y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT).

Los agentes continúan con la investigación, no descartándose la detención de más implicados relacionados con los hechos.