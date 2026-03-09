Detenida por hurtar joyas valoradas en 25.000 euros a las personas mayores para las que trabajaba

Una mujer de 44 años, vecina de San Vicente del Raspeig ha sido detenida por la Guardia Civil por sustraer joyas de oro a las personas de avanzada edad para las que hacía tareas domésticas.

Por el momento, se han localizado varias de estas joyas valoradas en 25.000 euros que han sido reconocidas por las víctimas, pero no se descarta que pueda aumentar el número de afectados. Serían personas de avanzada edad que habrían contratado a la detenida entre 2022 y el pasado mes de febrero cuando culminó la investigación de la Guardia Civil de San Vicente con el arresto de esta mujer sobre la que pesan tres delitos de hurto en vivienda.

Un patrón común

Los agentes recibieron denuncias de hurtos ocurridos en tres viviendas de San Vicente con un patrón común: personas de avanzada edad y la mujer como cuidadora.

Aunque la empleada doméstica no contaba con antecedentes por hechos similares, las sospechas se centraron sobre ella y se confirmaron cuando hizo varias gestiones en establecimientos dedicados a la compraventa de oro y antigüedades.

Ahora, algunas de las joyas han sido devueltas a sus propietarios y la detenida está en libertad con cargos a la espera de juicio.