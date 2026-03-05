Pablo Álvarez López gana el premio Azorín de novela 2026 con la obra "la necesidad de amar"

Pablo Álvarez López ha ganado el Premio Azorín de Novela 2026 con 'La necesidad de amar'. La historia cuenta cómo en 1987 Martí obtiene una beca en Roma para escribir sobre Beatrice Cenci, una "heroína" del Renacimiento. Sin embargo, su proyecto queda "desplazado" por la "intensa relación que entabla con una extravagante pareja que marcará su vida". "Años después, el joven escritor convertirá culpa y memoria en literatura", reza la sinopsis de la obra triunfadora, presentada por el autor bajo el seudónimo de Guido Reni y con el título 'El camino equivocado'.

Este galardón, impulsado por la Diputación de Alicante y el Grupo Planeta, está dotado con 45.000 euros. La novela premiada se ha desvelado este jueves en una gala celebrada en el Auditorio de la Diputación (ADDA) y que ha presentado la actriz alicantina Vanesa Romero.

En esta edición se ha batido el récord de originales presentados, con 735 ejemplares. De ellos, 121 proceden de España, 44 de América del Norte, 76 de América del Sur y cuatro de América Central. Un total de diez llegan de Europa y otro de Asia. Además, en 479 no se especifica la procedencia. Del volumen total de trabajos presentados, un 40 por ciento se ha correspondido con novela negra, otro 40% con histórica y un 20% con romántica o de ficción.

El autor, que ha recibido emocionado el galardón, ha dado las gracias al jurado y ha señalado que la novela pretende dar voz a quienes "a pesar del grito" quedaron "silenciados". Además, ha detallado que cuenta la historia de una generación que se sintió "libre", pero que tuvo que "encajar el golpe". Es, sobre todo, "una gran historia de amor de esas que marcan, que se quedan para siempre" ha apostillado el autor. Álvarez López ha dedicado el premio a su padre, que falleció hace unos meses. "Este premio es para ti", indicó.

Nada más recibir el premio reveló y dirigirse a los asistentes confesó: "qué emocionate es esto, de verdad; la última vez que me vi en una igual tenía 10 años, había ganado una redacción en el colegio y cuando me tocó salir a la pizarra a contar la historia salí corriendo de la emoción".

El jurado de la presente edición ha estado compuesto por el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, quien ha actuado como presidente, por los escritores Reyes Calderón, Juan Eslava Galán, Luz Gabás y José Ferrándiz, por el doctor en Filología Hispánica y crítico literario, Jaime Mas, y por la directora de Editorial Planeta, Belén López. Como secretaria, sin voto, ha actuado Amparo Koninckx Frasquet, a su vez secretaria general de la Diputación Provincial de Alicante.