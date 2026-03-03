Detenido en Alcoy el propietario de un establecimiento de hosteleria por emplear a un extranjero en situación irregular

La Policía Nacional ha detenido en Alcoy a un varón, de 31 años de edad, por un delito contra los derechos de los trabajadores. Era el encargado de un negocio de hostelería en el que se encontraban dos ciudadanos extranjeros en situación irregular, trabajando sin ningún tipo de contrato.

La investigación partió a raíz de una información en la que se daba cuenta de la posible explotación laboral de un ciudadano extranjero en un local de hostelería sito en la localidad de Alcoy. Ante la posibilidad de que esta persona estuviera trabajando sin estar en la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social y posiblemente siendo víctima de una explotación laboral, los agentes realizaron gestiones con el fin de localizar dicho local, comprobar quien estaba a cargo de dicho negocio y la identificación de las personas que se encontraban allí trabajando.

Realizadas dichas gestiones, se llevó a cabo una inspección del local junto con Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el resultado de dos detenciones por Infracción a la Ley de Extranjería y una detención penal por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Tras la práctica de las diligencias policiales, se dio cuenta de todo lo actuado a los juzgados de instrucción de Alcoy