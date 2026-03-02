el escándalo llega a la cámara autonómica

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegitas de Les Naus se investigará en les Corts Valencianes

La propuesta partió de VOX y fue secundada por el PP y Compromís mientras que el PSPV se abstuvo

Compromís exige que se devuelvan las viviendas protegidas adjudicadas de forma irregular a amigos y familiares de cargos del PP

Dos adjudicatarios de viviendas públicas de la promoción Les Naus renuncian a los pisos

La magistrada que investiga la adjudicación de viviendas protegidas en Les Naus ordena la práctica de las primeras diligencias

Redacción | EFE

Alicante |

Vista del complejo Les Naus
Vista del complejo Les Naus | Joaquín Reina - Europa Press

El jueves es el día en el que se constituye la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública en el complejo "Les Naus" de la playa de San Juandencial Les Naus, tras la polémica sobre la adjudicación a personas vinculadas al PP, funcionarios del ayuntamiento de Alicante y allegados.

La comisión fue aprobada en el último Pleno de Les Corts a propuseta de VOX y contó con los votos de este grupo, PP y Compromís, más la abstención de los socialistas.

La comisión dispondrá de un máximo de doce meses para elaborar sus conclusiones sobre esas adjudicaciones de la playa de San Juan y sobre las promociones de vivienda realizadas esta legislatura "que se consideren en el plan de trabajo", según el acuerdo de Les Corts.

En la constitución de elegirá la mesa de la comisión -una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría- y se abrirá plazo para que los grupos presenten sus propuestas de plan de trabajo.

Se trata de la tercera comisión de investigación que se crea esta legislatura: la primera fue sobre las irregularidades en el sector público instrumental de la Generalitat entre 2016 y 2023, años de gestión del Consell del Botànic, que preside el PP y que tras aprobar su plan de trabajo no se volvió a reunir, y la segunda sobre la DANA de 2024, que preside Vox y está en la fase de las comparecencias.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer