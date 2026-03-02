El escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegitas de Les Naus se investigará en les Corts Valencianes

El jueves es el día en el que se constituye la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública en el complejo "Les Naus" de la playa de San Juandencial Les Naus, tras la polémica sobre la adjudicación a personas vinculadas al PP, funcionarios del ayuntamiento de Alicante y allegados.

La comisión fue aprobada en el último Pleno de Les Corts a propuseta de VOX y contó con los votos de este grupo, PP y Compromís, más la abstención de los socialistas.

La comisión dispondrá de un máximo de doce meses para elaborar sus conclusiones sobre esas adjudicaciones de la playa de San Juan y sobre las promociones de vivienda realizadas esta legislatura "que se consideren en el plan de trabajo", según el acuerdo de Les Corts.

En la constitución de elegirá la mesa de la comisión -una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría- y se abrirá plazo para que los grupos presenten sus propuestas de plan de trabajo.

Se trata de la tercera comisión de investigación que se crea esta legislatura: la primera fue sobre las irregularidades en el sector público instrumental de la Generalitat entre 2016 y 2023, años de gestión del Consell del Botànic, que preside el PP y que tras aprobar su plan de trabajo no se volvió a reunir, y la segunda sobre la DANA de 2024, que preside Vox y está en la fase de las comparecencias.