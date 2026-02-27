Vecinos de la calle Pascual de la Mata sufren en sus viviendas el "acoso inmobiliario"

El Sindicat de Vivenda de Carolines y el de Zona Norte han denunciado esta mañana la situación de "acoso inmobiliario" que sufren los vecinos del bloque número 23 de la calle Pascual de la Mata (Carolinas Altas) debido a unas obras de un piso que se ha dèsalojado para habilitar tres estudios.

Dichas obras están ocasionando desperfectos graves en el eficio y poniendo en riesgo a las familias residentes, según ha indicado a los medios de comunicación. Unos albañiles han realizado trabajos en la vivienda del cuarto piso que, según la vecindad, han provocado nuevos daños estructurales y desprendimientos.

Un informe técnico elaborado por la arquitecta Jhosett Ángela Trujillo Mora, a petición de una de las vecinas afectadas y con apoyo del Sindicat de Vivenda de Carolines, documenta

desprendimientos de acabados, grietas en elementos estructurales, perforaciones en forjados y deterioro de elementos comunes como el pasamanos. El documento concluye

que la ejecución de las obras ha supuesto un peligro para la seguridad y la salud de residentes y trabajadores.

La mercantil Hostelería Carrusel S.L., señalada por la vecindad como promotora de las reformas, se encuentra además en un proceso de desahucio contra varias familias del bloque, según denuncian los sindicatos.

Los afectados quieren ver las licencias de obra correspondientes y que se garantice la seguridad estructural del inmueble. No ocultan sus temores a que cuando sus contratos de alquiler finalicen les querrán echar. Y es que la pretensión de la promotora es convertir los pisos en tres estudios. No es lo mismo "un alquiler de 300 euros por un piso que 700 euros por cada estudio", han afirmado desde las organizaciones antidesahucios.