Alicante engullida por la niebla debido al contraste ambiental con la temperatura del mar

El predominio del anticiclón en estos días sobre la península Ibérica está dejando tiempo estable con días soleados, muy primaverales con atardeceres en los que se escapa el calor acumulado durante el día y se produce el fenómeno de la niebla de irradiación agravado por la temperatura del mar.

Esa es la explicación de la densa niebla que ha invadido este lunes la ciudad de Alicante y una buena parte de la franja costera de la provincia. Además, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, (AEMET) se podría volver a producir al caer la tarde de este martes 24 de febrero o a primera hora del miércoles.

Según los expertos, la niebla de irradiación (o de radiación) es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando la superficie terrestre se enfría rápidamente durante la noche, generalmente con cielos despejados y con vientos ligeros, provocando que el aire cercano a la superficie terrestre se sature y condense su humedad.

Y mucho más si hablamos de la cercanía del mar Mediterráneo por la evaporación que provocan los días soleados, con temperaturas cercanas a los 20 grados que al bajar de forma repentina al ponerse el sol, forman esas capas de niebla por condensación del aire.

Así, el aire depositado en la franja costera entra en contacto con el mar que todavía está mucho más frío y ese choque térmico provoca que el vapor de agua se convierta en esas neblinas repentinas. El régimen de brisas hace el resto porque empuja hacia tierra la intensa nube en superficie que se forma.

Estamos hablando de un fenómeno con episodios similares relativamente comunes para esta época del año con predominio de las altas presiones.