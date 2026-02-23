Los vecinos de Parque del Mar denuncian la presencia de basura, ratas, pulgas y otras plagas en las vías del tren

La Asociación de Vecinos Parque del Mar de Alicante ha presentado una batería de escritos al ministerio de Transportes, al presidente de ADIF, Delegada del Gobierno, ayuntamiento de Alicante, en los que denuncian la situación en que se encuentra el tendido ferroviario que está sin uso desde 1974 (año de la inauguración del estadio Rico Pérez)

En los escritos, que no son los primeros que presentan, denuncian que la presencia de las vías "impide proyectos fundamentales para el desarrollo urbanístico de la ciudad"como la ampliación del Parque del Mar, la accesibilidad al parque, el desvío de la avenida de Elche por el interior del Puerto o el acceso a la dársena pesquera del puerto de Alicante.

A todo esto, se suma el deplorable estado de abandono en el que se encuentran estos terrenos, con basura acumulada durante años, asentamientos chabolistas en una zona inundable y proliferación de todo tipo de plagas como "ratas, pulgas, mosquitos o palmeras con picudo", lo que convierten a la zona en un "foco de enfermedades" y una zona "completamente insalubre".

Comentan que la situación es "insostenible" y que la imagen que ofrece la ciudad a todo el que entra por su acceso sur es "realmente bochornosa"

Pero lo peor es la vulneración, desde hace años, de los derechos ciudadanos básicos como el de poder acceder a un parque que sirve de refugio climático o tener derecho a un "entorno saludable que no suponga un problema de salud pública"

Maleza y basura en en las vías | Vecinos Parque del Mar

