La Policía restaca a un joven que estaba cerca de ahogarse tras caer al agua en el puerto de Alicante

Un joven de 20 años ha sido rescatado con signos de agotamiento e hipotermia tras caer la pasada madrugada a aguas del puerto de la ciudad de Alicante en estado de embriaguez.

Según la Policía Nacional, sobre las 6:15 horas se recibió el aviso de una vecina de la ciudad que caminaba por la zona avisando de que un individuo se había precipitado a la lámina de agua en el paseo del puerto a la altura de la Concha.

Varias patrullas llegaron al lugar y descubrieron que había un joven, que resultó ser un turista francés, que se mantenía a flote a duras penas y que trataba de agarrarse a las rocas del muelle con las manos.

Con unas cuerdas, las patrullas le consiguieron finalmente extraer del agua pese al agotamiento, síntomas de hipotermia y heridas en brazos, manos y piernas en sus intentos previos de salir del mar.

El joven, que no podía articular palabra por el frío que sentía y cansancio, fue trasladado al hospital General Doctor Balmis de la ciudad, donde sigue ingresado recuperándose.

Horas después, allí ha relatado a la Policía Nacional que habitualmente reside en la localidad francesa de Pau, donde estudia, y que ha viajado a Alicante para visitar a unos amigos y que la pasada noche "bebió mucho" y que perdió el equilibrio cuando se acercó demasiado al muelle portuario.

Una testigo presencial ha explicado a EFE que prácticamente no se veía al joven precipitado en el agua y que estaba "pegado a la pared del muelle como una largartija".