Barcala defiende la legalidad de la compra de una VPP por parte de su mujer en 2006 y denuncia una "cacería"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha defendido la legalidad de la compra en 2006 de una vivienda de nueva construcción de protección pública (VPP) por parte de su mujer en el año 2006 y ha denunciado que se siente "víctima de una cacería" en la que "todo vale" para "difamar, ensuciar y emponzoñar" y a él y a su familia. "No todo vale", ha apostillado.

Así lo ha indicado este viernes en una declaración sin preguntas ante los medios de comunicación, después de que 'elDiario.es' haya publicado que la esposa del primer edil tiene en alquiler una VPO que adquirió en 2006 y en la que nunca ha vivido.

El primer edil ha reiterado su "profunda indignación" tras la polémica surgida por las adjudicaciones de VPP en la promoción Les Naus, ubicada en Playa de San Juan, y ha incidido en que el consistorio ya ha asumido "responsabilidades políticas" con la dimisión de la ya exedil de Urbanismo, Rocío Gómez, que está entre las beneficiarias de esos inmuebles, y de la directora general María Pérez-Hickman, que tiene familiares con pisos. Cabe recordar que la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante está investigando estas adjudicaciones.

En la comparecencia, también ha defendido las actuaciones adoptadas por el equipo de gobierno, como el encargo del expediente de averiguación de hechos, las inspecciones de agentes de Policía Local en Les Naus para comprobar "quiénes viven allí" y "si se cumplen con los requisitos". Además, ha avanzado que se seguirán adoptando "medidas muy contundentes" de las que se informará próximamente.

Sobre Les Naus, ha reiterado que el consistorio solo vendió la parcela "impulsada por el tripartito de izquierdas" para la construcción de VPP y ha subrayado que ni el Ayuntamiento ni la Generalitat hicieron las adjudicaciones, sino que las realizó la cooperativa.

Además, ha recalcado la apertura de expediente a un funcionario de la Conselleria de Vivienda encargado de los visados de las VPP, "que fue ascendido por Compromís", y quien, según ha recalcado, fue "la primera persona que incumplió la normativa".

"Exclusivamente para alquiler"

Sobre la información de la VPP que compró su mujer, el primer edil ha indicado que ese piso adquirido en 2006 fue "vivienda de nueva construcción de protección pública, calificada definitivamente" el 28 de abril de 2005 por la entonces Conselleria de Territori i Habitatge. Según ha apuntado, en esa calificación hay 12 inmuebles dentro del edificio que son "exclusivamente para alquiler, no para uso propio de los compradores".

"Y el promotor puede vender las de alquiler a terceros que asuman ese mismo compromiso, que es lo que se ha hecho en este caso", ha apostillado, al tiempo que ha remarcado que quien la adquiere "no" la va a usar y que "no se le exige más requisito que respetar el régimen de arrendamiento por el plazo previsto y con la renta máxima fijada oficialmente".

"El régimen no es alquiler con opción de compra, como se ha publicado; es vivienda calificada para arrendamiento, y así consta en la calificación definitiva", ha manifestado Barcala, que luego ha apuntado: "La obligación del comprador no es ocuparla. De hecho, no es para uso propio, sino destinarla a arrendamiento dentro de los precios máximos establecidos, tal y como establece la autorización de venta de 24 de mayo de 2006, concedida por la Conselleria de Territori i Habitatge. Y eso es lo que se ha hecho desde el inicio hasta la actualidad".

Igualmente, ha dicho que la compradora se enteró porque el Plan Parcial de Benisaudet --cree que así era su denominación-- fue una actuación en la que el entonces Instituto Valenciano de Vivienda "promovió suelo para varios edificios de viviendas protegidas y fue muy conocido en todo Alicante".

"Nada que ver con Les Naus"

Barcala ha hecho hincapié en que la adquisición por parte de su esposa se hizo en un régimen donde "se ha cumplido escrupulosamente desde el primer minuto toda la normativa" y que esto "no tiene absolutamente nada que ver con el asunto de Les Naus y las VPP, pero que hace que se traspase una línea" en la que es "la cacería a la persona lo que importa y en ningún caso esclarecer la verdad".

Además, ha resaltado que "esto no va a alterar en lo más mínimo" su "decidida actuación en perseguir y en esclarecer los hechos relativos a las viviendas de Les Naus" y "en impedir que ninguna de esas viviendas esté en manos de quien no les corresponde porque no cumplan la normativa".