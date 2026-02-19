Alicante recordará el IV aniversario de la invasión rusa de Ucrania con una marcha simbólica por el centro de la ciudad

Este 24 de febrero se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, una guerra que, lejos de detenerse, continúa agravando la crisis humanitaria en el país. Según datos de organismos internacionales, en 2025 el número de civiles muertos aumentó un 31 por ciento respecto al año anterior, una cifra que refleja la intensificación de los ataques contra la población civil. En los últimos meses, Rusia ha centrado de nuevo su ofensiva en la destrucción sistemática de infraestructuras energéticas, aprovechando un invierno especialmente crudo para dejar a miles de familias sin electricidad, agua ni calefacción, con temperaturas que alcanzan los –20 grados.

Ante esta situación, la asociación alicantina Amigos de Ucrania convoca a la ciudadanía a una acción simbólica y pacífica para mantener viva la memoria, denunciar la violencia y reclamar el apoyo internacional a Ucrania y a su población. Este martes 24 de febrero, la asociación recorrerá el centro de Alicante portando una bandera ucraniana de 100 metros de longitud, que marchará desde la Plaza de los Luceros hasta el Ayuntamiento de Alicante. La acción busca visibilizar que la guerra continúa, que sus consecuencias siguen siendo devastadoras y que el respaldo del mundo libre y democrático sigue siendo imprescindible.

Detrás de las cifras hay personas, familias y niños que siguen viviendo bajo bombardeos, desplazamientos forzados y cortes prolongados de servicios básicos y es importante no normalizar una guerra que continúa cobrando vidas cada día.

La asociación invita a la ciudadanía alicantina a acompañarles en la marcha, como muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano y de defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos.

Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Alicante, la Plaza de los Luceros se iluminará con los colores de la bandera ucraniana, como gesto de solidaridad y compromiso con el pueblo de Ucrania.