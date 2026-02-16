Un incendio en el barrio de Miguel Hernández obliga a desalojar a los vecinos del inmueble

Los efectivos del cuerpo de Bomberos de Alicante SPEIS han desalojado a los vecinos de un inmueble del barrio Miguel Hernández donde se ha declarado un incendio, según han informado fuentes municipales.

El fuego se ha originado en la mañana del lunes sobre las 7.20 horas en un edificio de viviendas de la calle Pavía de Alicante por causas que no han sido precisadas.

Como consecuencia del incendio, que ya está controlado, se ha tenido que desalojar el inmueble. En el operativo para sofocar el fuego han intervenido 20 bomberos y varias patrullas de agentes de la Policía Local.

Hay varios asistidos por inhalación de humo, según informan desde el Centro de Coordinación de Emergencias se ha movilizado una ambulancia convencional, 2 SVB y 1 SAMU cuyo equipo médico ha asistido a 6 personas (4 hombres y 2 mujeres de edades comprendidas entre 41 y 73 años) por inhalación de humo. Posteriormente han sido trasladadas a diferentes hospitales de la provincia.