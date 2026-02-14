Más del 90% de los niños con cardiopatías congénitas pueden llevar una vida plena gracias a los avances médicos

Con motivo del Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, los hospitales Vithas de la Comunidad Valenciana destacan la importancia del diagnóstico temprano, los avances terapéuticos y el seguimiento médico continuado en estas patologías, que constituyen las malformaciones congénitas más frecuentes.

La doctora Clara Gunturiz, cardióloga del Hospital Vithas Castellón, explica que las cardiopatías congénitas afectan a entre 8 y 10 de cada 1.000 recién nacidos vivos y abarcan un amplio grupo de malformaciones estructurales del corazón, desde defectos leves hasta alteraciones complejas.

“Aunque en muchos casos puede lograrse una corrección anatómica, deben considerarse enfermedades crónicas que requieren seguimiento especializado”, señala. Gracias a los avances en diagnóstico por imagen, cirugía cardiaca y técnicas percutáneas, actualmente más del 90% de los niños con estas patologías alcanza la edad adulta. El objetivo asistencial se centra no solo en la supervivencia, sino también en prevenir complicaciones y preservar la calidad de vida.

Señales de alerta y vida normal gracias a los avances médicos

El doctor Víctor Girbés, responsable de Cardiología del Centro Médico Vithas Alzira, explica que los síntomas de una cardiopatía congénita pueden variar según la edad. “En muchas ocasiones se detectan al nacer, bien por el pediatra o por los propios padres al observar que el bebé se fatiga durante la toma, presenta coloración azulada en los labios o se detectan soplos cardiacos. En niños mayores pueden aparecer cansancio o intolerancia al esfuerzo”, indica.

Por su parte, el doctor Alfonso Valle, jefe de Cardiología del Hospital Vithas Valencia Turia, destaca que una de las principales preocupaciones de los pacientes es si podrán llevar una vida normal. “Hoy en día, en un porcentaje muy elevado de pacientes es posible desarrollar una vida completamente normal”, afirma.

El especialista subraya además que las recomendaciones actuales fomentan el ejercicio aeróbico adaptado a cada paciente, abandonando el sedentarismo preventivo, y destaca la importancia de abordar el impacto emocional, ya que la ansiedad y la depresión son más frecuentes en adultos con estas patologías.

Diagnóstico precoz y tratamientos menos invasivos

El doctor José Ignacio Carrasco, responsable de la Unidad de Cardiología Pediátrica y Ecocardiografía Fetal del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, explica que muchas cardiopatías pueden detectarse durante el embarazo mediante ecografía obstétrica y ecocardiografía fetal. Este diagnóstico permite planificar el manejo multidisciplinar y optimizar el pronóstico neonatal.

Por su parte, el doctor Juan Luján, cardiólogo del Hospital Vithas Alicante, destaca el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas que permiten corregir determinadas cardiopatías mediante catéteres introducidos por vía vascular, evitando cirugía abierta y reduciendo los tiempos de recuperación. Asimismo, resalta el creciente diagnóstico de estas patologías en la edad adulta, que actualmente puede tratarse con procedimientos percutáneos con excelentes resultados.

Seguimiento médico durante toda la vida

La doctora María Ibáñez, responsable de Cardiología del Hospital Vithas Valencia Consuelo, recuerda que incluso los pacientes intervenidos o asintomáticos deben mantener revisiones periódicas. “El seguimiento permite detectar precozmente complicaciones, adaptar tratamientos y ofrecer recomendaciones personalizadas sobre estilo de vida o planificación familiar”, explica.

Los especialistas coinciden en trasladar un mensaje de tranquilidad a pacientes y familias, destacando que el abordaje multidisciplinar y los avances médicos permiten que la mayoría de personas con cardiopatías congénitas disfrute de una buena calidad de vida.