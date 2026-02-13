Alicante suspende este sábado por el viento los mercadillos y los actos del carnaval del viernes por la noche

El Ayuntamiento de Alicante ha acordado la suspensión este sábado de los mercadillos y de las actividades del deporte escolar durante la mañana ante la previsión de vientos que pueden alcanzar los 85 kilómetros por hora entre las 9:00 y las 15:00 horas.

También ha suspendido los actos del pregón de carnaval y la verbena previstos a las 22.00 en la Plaza del Carmen y ha acordado el cierre del Castillo de Santa Bárbara y la supresión de los entrenamientos vespertinos del deporte escolar.

En función de la evolución meteorológica se tomarán decisiones respecto al carnaval infantil y adulto de mañana sábado en la Rambla y sobre otras actividades al aire libre.

Después de una jornada del jueves con unas 200 intervenciones de la Policía Local y los Bomberos a causa del viento, la noche ha transcurrido sin ninguna incidencia reseñable.

No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología prevé que durante la segunda mitad del día las rachas de viento se intensifiquen con velocidades de entre 55 y 65 kilómetros a la hora.

Ante esta previsión meteorológica, el Ayuntamiento mantiene las medidas de precaución adoptadas el jueves, tales como el cierre de parques y jardines y zonas con arbolado monumental, suspensión de los carnavales al aire libre de colegios y Escuelas Infantiles y del desfile carnavalero previsto en Villafranqueza, así como la clausura del circo instalado en la avenida del Doctor Rico y de la actividad de hinchables en el barrio de Rabasa.

En cuanto al Centro de Acogida y Urgencias Sociales del Ayuntamiento, sus puertas permanecen abiertas para personas sin hogar desde las 20 horas del jueves hasta mediodía del domingo.