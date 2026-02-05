Dos agentes de la Policía Nacional salvan la vida a un niño de tres años en Alicante

La rápida intervención de los agentes de la Policía Nacional de Alicante ha salvado la vida de un niño de tres años que presentaba graves dificultades para respirar. El menor no respondía a los estímulos cuando estaba en brazos de su madre y dos agentes han acudido en su auxilio hasta que llegaron los servicios sanitarios.

A las puertas de la Comisaría

Los agentes atienden al menor | Policía Nacional de Alicante

Ha ocurrido en las inmediaciones de la comisaría del Distrito Centro de Alicante cuando la mujer estaba muy nerviosa en la vía pública solicitando auxilio porque su hijo se estaba asfixiando. Dos agentes acudieron rápidamente y comprobaron que el niño, con los labios amoratados, respiraba muy lentamente y con mucha dificultad.

En ese momento, sobre el capó de un coche aparcado, comprobaron que tenía la lengua inflamada y en una posición anormal que le impedía la entrada de aire. Tras practicarle distintas maniobras para despejar las vías respiratorias, el menor comenzó a reaccionar hasta que llegaron los servicios sanitarios que trasladaron al menor y a la madre hasta el Hospital de San Juan donde, tras unas horas en observación ya le han dado el alta.