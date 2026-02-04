La Volta trae cortes del tráfico este viernes en todo el frente litoral desde Urbanova hasta la avenida de Dénia

El paso por el término municipal de Alicante de la tercera etapa de la 77ª Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana -La Volta-, previsto para este viernes 6 de febrero, obliga a cortar el tráfico entre las 15.00 horas y las 16.45 para facilitar el paso de un pelotón compuesto por 126 ciclistas. Las restricciones al tránsito de vehículos afectarán a Urbanova, los accesos al aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’, a la estación de autobuses y al frente litoral hasta salir por la avenida de Denia.

El estacionamiento en todo el recorrido de la carrera estará prohibido y despejado desde las 22 horas del jueves 5 de febrero y se realizarán cortes de calles en todas las vías recayentes al circuito.

El recorrido previsto por el término de Alicante | Ayuntamiento de Alicante

La carrera se adentrará en el término municipal de Alicante pasando por todo el frente litoral para salir por la avenida de Denia en sentido San Juan hasta llegar a la altura del monasterio de Santa Faz donde saldrá hacia los términos municipales de Jijona y Agost para finalizar en Sant Vicent del Raspeig, tras partir de Orihuela, para completar los 158 kilómetros programados.

Usar las vías de circunvalación

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha recomendado "utilizar las vías de circunvalación de la ciudad, tanto Gran Vía como Vía Parque y la autovía A7, evitando el frente litoral entre las tres y las cinco de la tarde". "La Policía Local habilitará los desvíos de tráfico pertinentes para facilitar el paso de la prueba ciclista en estas dos horas, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos entre las tres y las cinco de la tarde", ha añadido el edil.

El recorrido que se verá afectado en el término municipal de Alicante es el siguiente: N-332, en el límite con el término municipal de Elche, en el Saladar de Aguamarga; avenida de Elche, plaza del Arquitecto Miguel López, paseos de Loring y Mártires de la Libertad, Puerta del Mar, avenida Juan Bautista Lafora, calle Jovellanos y avenida de Denia hasta el término municipal de San Juan. El paso de la caravana por este último punto será por los pasos subterráneos para una menor afección al tráfico rodado.

El acceso al aeropuerto desde el centro de Alicante estará señalizado mediante una ruta alternativa, situada entre la intersección de la N-332 y la N-340, en la avenida de Elche. El barrio de Urbanova permanecerá incomunicado con el resto del municipio durante el paso de la ‘serpiente multicolor’, lo que se estima en unos 90 minutos. Estará, igualmente, limitado el acceso a la estación de autobuses.

Al atravesar el pelotón los pasos inferiores de la avenida de Denia, las intersecciones en superficie con la calle Canónigo Manuel Penalva, avenida Pintor Xavier Soler (Gran Vía9, avenida Deportista Alejandra Quereda (Vía Parque) y el enlace con la autopista A-70 estarán abiertas al tránsito de vehículos. Eso sí, no se podrá continuar por los ramales o accesos que conducen a la avenida de Denia.