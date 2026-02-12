Se elevan a 22 los positivos por sarampión en dos empresas del mismo edificio en Alicante

Los casos positivos por el brote de sarampión de ámbito laboral entre adultos y empleados declarado en dos empresas ubicadas en un mismo edificio en la ciudad de Alicante se elevan a veintidós, según han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad.

La Dirección General de Salud Pública (DGSP) ha declarado este brote de sarampión de ámbito laboral y se han analizado treinta casos sospechosos, de los que veintidós se han confirmado como positivos.

Desde el momento en el que se detectó el primer caso sospechoso, desde el Centro de Salud Pública de Alicante y la DGSP se ha puesto en marcha el estudio epidemiológico de los posibles casos, con el fin de realizar las pruebas de laboratorio pertinentes e identificar sus contactos, y llevar a cabo las actuaciones correspondientes.

En estos momentos, Salud Pública ha activado todas las medidas oportunas para prevenir posibles contagios. En concreto, se ha procedido al aislamiento de todos los casos, tanto los confirmados como los que están en investigación, y la vacunación de todos los contactos.

También se ha recalcado la importancia de la adecuada ventilación y el uso de mascarillas en el entorno de trabajo de las empresas implicadas.

Además, Salud Pública ha remitido un escrito a las gerencias de todos los departamentos de salud, con el fin de trasladar al personal sanitario información esencial sobre la vigilancia y el control epidemiológico del sarampión.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad han recordado que "el sarampión es una enfermedad aguda contagiosa, causada por un virus de la familia paramyxovirus, que cursa con los siguientes síntomas: fiebre, exantema maculopapular, tos, rinitis y/o conjuntivitis".

"En personas vacunadas, la presentación clínica del sarampión suele ser atípica", han señalado las mismas fuentes, que han destacado que es "crucial la importancia de la vacunación como medida más efectiva para la prevención de esta enfermedad".