Los padres de niños con cáncer denuncian la expulsión de sus servicios de acompañamiento de los hospitales públicos

Coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer Infantil,ASPANION, la asociación de padres de niños con cáncer de Alicante ha denunciado una situación crítica que afecta a sus servicios de acompañamiento en los hospitales de la Comunidad Valenciana, incluyendo Alicante.

Es por ello que esta conmemoración, además de dar visibilidad a la situación de las familias con niños diagnosticados de cáncer se ha convertido en una jornada reivindicativa.

Acompañamiento psicosocial

El vicepresidente de ASPANION en Alicante, Alejandro López denuncia a la consellería de Sanidad por la expulsión de los profesionales de las asociaciones de pacientes de los centros hospitalarios públicos. Hablamos de los trabajadores sociales y psicólogos que son un apoyo fundamental cuando un padre recibe el diagnóstico de su hijo.

El vicepresidente de ASPANION en Alicante, Alejandro López

Por eso ASPANION reclama que, ante la salida de su personal; la Consellería de Sanidad garantice los recursos necesarios que sustituyan de forma efectiva la labor de apoyo psicosocial que venían realizando dentro de las unidades hospitalarias.

Además, este domingo 15 de febrero, en la plaza del Ayuntamiento han organizado una jornada familiar con talleres para los más pequeños y un almuerzo solidario.

Acto institucional

Acto del Día Internacional contra el cáncer infantil | Ayuntamiento de Alicante

El salón Azul del Ayuntamiento de Alicante ha acogido este viernes el acto de conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, en el que se ha puesto de relieve la necesidad de prestar una atención integral a los afectados y sus entornos, que vaya más allá de los tratamientos, así como destinar fondos sostenidos a la investigación. En el acto institucional, presidido por el vicealcalde, Manuel Villar, han participado representantes de la Corporación municipal, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana (Aspanion), la Asociación Charlie y la Unidad Pedagógica del Hospital Doctor Balmis de Alicante.

"Hoy nos reunimos para visibilizar esta maldita enfermedad que además es especialmente dura, si eso es posible, cuando afecta a un niño o un adolescente, para que nadie olvide que esta enfermedad existe y afirmar que esta batalla como sociedad vamos a ganarla”, ha expuesto Villar.

El vicealcalde ha reafirmado el “compromiso del Ayuntamiento de Alicante y de toda la sociedad alicantina en la lucha contra el cáncer infantil” y ha abogado por garantizar una “atención integral a los niños, niñas y adolescentes con cáncer y a sus familias”, así como “fondos sostenidos por parte de las administraciones para la investigación, el desarrollo de nuevos tratamientos, el diagnóstico temprano y la prevención”. Asimismo, ha manifestado el “respeto y gratitud” hacia los profesionales y voluntarios que trabajan con niños con cáncer y sus familias.

Las pequeñas Nerea, Carla y María del Mar han sido las encargadas de leer el manifiesto en el que han incidido en la importancia que tiene el acompañamiento psicosocial de las asociaciones de apoyo durante la enfermedad.

Cerca de 250.000 niños y adolescentes son diagnosticados cada año de cáncer en el mundo, 1.500 en España y 150 en la Comunidad Valenciana, según las cifras que manejan las asociaciones.