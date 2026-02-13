El Centro de Transfusión y Onda Cero Alicante te invitan a donar sangre por San Valentín

El Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana organiza una nueva edición de la maratón de donación de sangre “Alicante Enamora”, con motivo de la celebración de San Valentín, una iniciativa que invita a toda la población a donar sangre y contribuir al mantenimiento de las reservas sanguíneas de los hospitales de la Comunitat Valenciana.

La jornada de donación se desarrollará el lunes 16 de febrero en la sede de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, situada en el antiguo edificio de Correos, en la plaza de Gabriel Miró. El punto de donación permanecerá abierto de 9:30 a 21:00 horas, con el objetivo de facilitar la participación del mayor número posible de donantes.

Onda Cero Alicante colaborará en la difusión de la maratón a través de cuñas informativas en su programación habitual y con la emisión en directo del programa “Más de uno Alicante”, presentado por Luz Sigüenza, que se realizará desde el mismo punto de donación. Durante la emisión, se animará a la ciudadanía a sumarse a la cita solidaria y se recordará la importancia de donar sangre para garantizar la atención diaria en los hospitales.

La maratón cuenta con la colaboración de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que desde 2024 cede sus instalaciones al Centro de Transfusión como punto de donación de sangre en el centro de la ciudad, facilitando a la población este gesto solidario.

Durante toda la jornada, el Centro de Transfusión desplazará sus equipos móviles y personal sanitario a la Conselleria de Industria para atender a todos los donantes que se acerquen a participar en la jornada solidaria. En esta edición, además, se ofrecerá la posibilidad de donar plasma, un componente esencial para el tratamiento de numerosos pacientes.

Necesidades diarias

La Comunitat Valenciana necesita diariamente la colaboración de alrededor de 650 donantes para cubrir las necesidades transfusionales de los hospitales. La sangre no se puede fabricar y su disponibilidad depende exclusivamente de la solidaridad de sus donantes, por lo que este gesto altruista es una responsabilidad compartida por toda la sociedad.

Los componentes sanguíneos obtenidos —hematíes, plaquetas y plasma— son fundamentales para atender a pacientes oncológicos y quirúrgicos, personas inmunodeprimidas, grandes quemados, víctimas de accidentes, mujeres embarazadas y otras patologías que requieren de transfusions de sangre para su recuperación.

Donar sangre es un proceso sencillo y seguro. Los requisitos para donar son tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Desde el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana y Onda Cero Alicante se anima a la ciudadanía a participar en esta maratón solidaria y a celebrar San Valentín con un gesto imprescindible que salva vidas.