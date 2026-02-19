El Sábado Ramblero se traslada a este viernes con el refuerzo del dispositivo de limpieza

La Concejalía de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Alicante, junto con la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria, UTE Netial, ha programado un dispositivo especial con motivo de la celebración este viernes del Carnaval, tras ser aplazado el Sábado Ramblero el pasado día 14 por fuertes vientos. El operativo está compuesto por 100 operarios y 60 vehículos a lo largo del fin de semana, con el objetivo de que la ciudad desarrolle su actividad con normalidad ante la celebración también de la Media Maratón de Aguas de Alicante en la mañana dominical, con más de 7.000 atletas inscritos y los hoteles registrando una ocupación superior al 95%.

El Ayuntamiento ha pedido la colaboración ciudadana y al uso de los más de 50 contenedores que se distribuirán por la Rambla durante la celebración del Carnaval este viernes para depositar cualquier tipo de residuo y evitar que vaya a parar al suelo ante la previsión de una participación multitudinaria tanto en el infantil como en el adulto. Los servicios de limpieza se activarán durante y, sobre todo, a la finalización de las celebraciones durante la madrugada con el objetivo de que la ciudad recupere la normalidad en las primeras horas del sábado y se prepare para la media maratón dominical.

El dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos también se extenderá a las celebraciones carnavaleras en los barrios. Netial se encargará de la limpieza de todos los eventos del Carnaval. Asimismo, se ha previsto un refuerzo en horario de tarde en las zonas de mayor afluencia para evitar desbordamientos en papeleras y contenedores.

Tu haces Alicante en carnaval | Ayuntamiento de Alicante

Dispositivo especial

Durante la semana se intensificarán los baldeos y labores de limpieza en el centro de la ciudad mediante turnos de mañana, tarde y noche, con más de 95 operarios y 60 vehículos. El sábado 21 de febrero, tras la celebración del Carnaval, más de 80 operarios llevarán a cabo una limpieza especial del centro, el casco antiguo y la playa del Postiguet, que comenzará a las 5:00 horas, con el fin de que todos los espacios estén operativos y accesibles a primera hora de la mañana.

Para ello se emplearán más de 60 vehículos, entre equipos de baldeo con cisternas, barredoras mixtas con sopladoras, hidrolimpiadoras, recolectores de carga trasera y lateral, vehículos auxiliares eléctricos y tractores limpiaplayas, que permitirán retirar los residuos generados durante la jornada.

Además, se colocarán más de 50 contenedores de refuerzo en la Rambla y sus alrededores para facilitar el depósito de residuos por parte de los asistentes y agilizar las tareas de limpieza posteriores.

En 2025 se retiraron de la Rambla, zonas adyacentes y el entorno del Postiguet alrededor de 25 toneladas de residuos. Desde el servicio municipal de Limpieza y Gestión de Residuos se ha trasladado que el objetivo es que las calles y plazas donde se celebra el Carnaval, tanto en el centro como en los barrios, estén limpias en las primeras horas del domingo, minimizando así las molestias a los vecinos.

Punto informativo

Netial instalará un punto informativo durante las celebraciones de este viernes atendido por cinco educadores ambientales en la Rambla Méndez Núñez, esquina con Cándida Jimeno Gargallo, en horario de 17:00 a 21:00 horas.

En este estand, los asistentes podrán resolver dudas y realizar gestiones como solicitar la tarjeta del contenedor de orgánica. Además, recibirán un cubo aireable doméstico, un paquete de bolsas compostables y un imán con consejos de reciclaje.

Desde Netial se invita a la ciudadanía a visitar el punto informativo, sumarse a la recogida selectiva de residuos y utilizar correctamente papeleras y contenedores para contribuir entre todos a una Alicante más limpia.