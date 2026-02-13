El ayuntamiento de Alicante cancela definitivamente el 'sábado rablero' de mañana por el viento y lo traslada al viernes día 20

El Centro de Coordinación Operativa Local, ante las desfavorables previsiones por vientos para mañana, ha decidido suspender definitivamente el Sábado Ramblero. Según fuentes municipales, la fiesta se traslada a la tarde y noche del próximo viernes 20 de febrero. Igualmente, el ayuntamiento ha prohibido la instalación de veladores y terrazas durante todo el sábado y hasta las 8:00 horas del domingo. Además, ha cancelado todas las actividades deportivas al aire libre y ha decidido cerrar el cementerio.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, la alerta naranja (peligro importante) por vientos del noroeste de hasta 90 kilómetros por hora se extenderá durante toda la jornada del sábado.

En la reunión de esta mañana del CECOPAL ya se había decidido suspender los actos del pregón de carnaval así como la verbena de las 22:00 horas en la Plaza del Carmen. Se mantienen las medidas adoptadas el jueves, tales como el cierre de parques y jardines y zonas con arbolado monumental, suspensión de los carnavales al aire libre de colegios y Escuelas Infantiles y del desfile carnavalero previsto en Villafranqueza, así como la clausura del circo instalado en la avenida del Doctor Rico y de la actividad de hinchables en el barrio de Rabasa.

Las actividades por San Valentín pasan al interior

Las alertas por vientos fuertes han supuesto también el traslado de las jornadas de dinamización comercial organizadas para mañana con motivo de San Valentín a ocho espacios cerrados.

Se habían previsto en distintas plazas de Alicante que ahora se sustituyen por el interior de los mercados de Babel, Benalúa, Carolinas y el Central. También se suman las Galerías de Alimentación de Churruca, Pla-Carolinas, La Florida y Fontana.

Se celebrarán de 11:00 a 14:00 horas bajo el lema ‘Lo bueno lo encontrarás en el Comercio local’ para apoyar el comercio de proximidad logrando así atraer público y fomentar el consumo realizando actividades y dinamizaciones en las zonas comerciales de la ciudad durante todo el año.

Habrá unos fotomatones para realizarse una foto de recuerdo gratuita y poder participar en el sorteo de 50 premios rellenando unas tarjetas con sus datos.