La magistrada que investiga la adjudicación de viviendas protegidas en Les Naus ordena la práctica de las primeras diligencias

La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública en la promoción 'Les Naus' de la Playa de San Juan, ha pedido al Ayuntamiento, al Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda, Juventud, Empleo e Igualdad y a la Cooperativa de Residencias Les Naus diversa documentación, cuya aportación al procedimiento ha solicitado la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado.

De este modo lo ha dictado la jueza en una providencia, en la que acuerda las primeras diligencias de investigación, según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La instructora incoó el pasado 11 de febrero diligencias previas para investigar la adjudicación de esas VPP, tras recibir por reparto una denuncia, que presentó Manos Limpias, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Asimismo, la Fiscalía ha enviado a la jueza sus actuaciones relativas a esa adjudicación.

La polémica por estas VPP surgió tras conocerse que la ya exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, y familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, estaban entre los adjudicatarios. Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.