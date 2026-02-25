La Guardia Civil detiene en Mutxamel un hombre con casi medio kilo de cocaína

Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Sant Joan d'Alacant, iniciaron las pesquisas tras detectar un incremento en la tenencia de sustancia estupefacientes en zonas de ocio de Mutxamel y alrededores, lo que llevó a los agentes a centrar las pesquisas sobre una persona que presuntamente estaría suministrando estas sustancias a consumidores habituales, según han informado fuentes del Instituto Armado.

El día 17 de febrero, durante un dispositivo operativo establecido a tal efecto en una carretera del término municipal de Mutxamel, los investigadores lograron interceptar al sospechoso. Durante el registro los agentes localizaron 8 gramos de cocaína distribuidos en 11 dosis preparadas para su venta, más de 100 comprimidos de medicamentos sujetos a prescripción médica y 505 euros en efectivo fraccionado. Parte de la sustancia estupefaciente se localizó oculta en el interior de dispositivos tipo vaper manipulados para tal fin.

Tras continuar con las gestiones, esa misma tarde se realizó el registro en su domicilio de San Vicente del Raspeig. En el interior se intervinieron 485 gramos adicionales de cocaína, distribuidos en envoltorios individuales y en piezas compactas, 7.815 euros en efectivo, 630 capsulas de medicamentos sujetos a prescripción médica, 166 ampollas con sustancia pendiente de análisis, además de pequeñas cantidades de marihuana y hachís, dos básculas de precisión y útiles destinados a la preparación y distribución de la droga.

En total, los agentes intervinieron 493 gramos de cocaína, 8.320 euros en efectivo, 730 comprimidos de distintos fármacos, 166 ampollas de sustancia no determinada, pequeñas cantidades de otras drogas y diverso material para la manipulación y venta.

El detenido, un hombre de 33 años al que se le imputa el delito contra la salud pública por tráfico de drogas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de San Vicente del Raspeig, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.