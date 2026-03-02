Pérez Llorca desconoce la petición de dimisión del alcalde de Alicante que formuló VOX por el caso 'Les Naus'

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado este lunes en Elche que que ya se están cambiado los protocolos de adjudicación de vivienda protegida y que, debe haber "mucha más publicidad". Considera que es muy importante el la consideración de "arraigo" de los peticionarios.

De esta manera, Pérez Llorca ha subrayado que en la Comunitat Valenciana "sí hay un plan para la vivienda pública", de la que ha dicho que se están construyendo unas 5.000, y ha advertido de que "no vamos a dejar que nadie intente enmascarar o paralizar un plan que funciona, el Plan Vive".

Sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación del residencial de vivienda pública protegida de la Playa de San Juan Les Naus, ha señalado que ha habido un "información privilegiada" cometido por un funcionario del servicio territorial de vivienda, del que ha dicho que "había sido ascendido por Compromís y el Botànic, y no el PP" y ha añadido que el PP está aclarando los hechos.

Preguntado si iba a reclamar la dimisión al alcalde ,Luis Barcala, tal y como ha hecho no sólo la oposición de izquierda en el ayuntamiento si no también su socio preferente, VOX, Pérez Llorca ha manifestado que la única información que tiene de VOX es que recientemente apoyó la aprobación definitiva del presupuesto del ayuntamiento de Alicante para este año. Más allá, lo que quiere es que se aclare lo ocurrido.

Interrogado por este tema, el alcalde de Alicante ha manifestado desde el viernes pasado a mediodía hasta la jornada este lunes hasta mediodía también "no ha habido cambios". Luis Barcala ha remitido a los medios informativos a la rueda de prensa posterior a la Junta Local de Gobierno de este martes en la que "de alguna cosa podremos dar noticia".