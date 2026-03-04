El Premio Azorín de Novela bate su propio récord de participación con 735 originales presentados

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y el director de Relaciones Institucionales y del Gabinete del Presidente de Grupo Planeta, Carlos Creuheras, han desvelado los títulos y la autoría de las diez obras finalistas del ‘Premio Azorín de Novela 2026’ que optan a los 45.000 euros con los que está dotada la obra ganadora.

El galardón, que este año ha contado con récord de originales presentados, con 735 ejemplares, se falla el jueves 5 de marzo en una gala que acogerá el ADDA. El acto ha contado también con la presencia del diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, quien ejerce de presidente del jurado encargado de desvelar el trabajo ganador de esta edición en el transcurso de la citada gala.

Los títulos y autores (o sus pseudónimos) de las finalistas

- Círculos borrosos, de Ismael Ahamdanech Zarco.

- El camino equivocado, de Guido Reni (seudónimo).

- Sombras en Tierra de Olivos, de Juan Manuel Ruiz Salamanca.

- Ceniza que enloquece, de Saturno (seudónimo).

- El jardín de los hilos invisibles, de Kris Goré (seudónimo).

- Hermanos de estepa, de Enrique Galdeano Clavería.

- Sonata para los bárbaros, de Henry Alfred Bugalho Ribeiro.

- Entrebalcones, de Cemí (seudónimo).

- El cuaderno del silencio roto, de Andrea Broullón Dobarro.

- La última carpeta, de Silvio Mazziotti di Celso.

Toni Pérez ha destacado la “fructífera relación que une a la Diputación de Alicante con el Grupo Planeta en un recorrido de más de 30 años que lleva detrás un destacado trabajo de colaboración, entendimiento y promoción de la literatura”.

“Es un compromiso absoluto, un honor y un placer llevar tantos años junto a Planeta para impulsar este prestigioso premio en el que escritores y lectores participan por igual”, ha concretado el presidente, quien finalmente ha señalado que la gala de entrega del galardón, que se celebra mañana, “se abre a la ciudadanía para celebrar la gran fiesta de las letras”.

Por su parte, Carlos Creuheras también ha querido subrayar el hecho de que este premio, “que tantísimas alegrías nos ha dado, goza de una salud excelente en un país en el que la salud del libro es buena y cada día mejor, porque nunca se había leído tanto en España”.

“Podemos estar satisfechos con el hecho de que los españoles lean cada vez más y de que el Premio Azorín, al que tanto cariño profesamos, sea un elemento más que contribuya a mejorar este escenario”, ha concretado el director de Relaciones Institucionales y del Gabinete del Presidente del Grupo Planeta.

Además, antes de comenzar el acto, Crehueras ha pedido a los presentes que secunden un minuto de silencio en memoria del fallecido "maestro de periodistas y amigo", según ha dicho, Fernando Ónega.

Silencio en recuerdo a Fernando Ónega.

Sinopsis de las diez finalistas

Círculos borrosos, de Ismael Ahamdanech Zarco.

Un ejecutivo financiero, al borde del colapso, viaja a la costa malagueña. Allí conoce a Sara, una anciana sefardí que le entrega el diario de su padre, superviviente de la persecución nazi. La lectura de dichas páginas transformará su vida y lo llevará a abandonar su antigua existencia.

El camino equivocado, de Guido Reni (seudónimo).

En 1987, Martí obtiene una beca en Roma para escribir sobre Beatrice Cenci, una heroína del Renacimiento. Sin embargo, su proyecto queda desplazado por la intensa relación que entabla con una extravagante pareja que marcará su vida. Años después, el joven escritor convertirá culpa y memoria en literatura.

Sombras en Tierra de Olivos, de Juan Manuel Ruiz Salamanca.

Al inicio de la guerra civil española, un bombardeo sacude el mercado de Cabra. Entre los escombros aparece el cadáver de Ana, una joven costurera víctima de un crimen que nada tiene que ver con las bombas, matero, hombre reservado y perspicaz, inicia una investigación que destapa una red de silencios y abusos.

Ceniza que enloquece, de Saturno (seudónimo).

Tras la muerte de su esposa en un accidente aéreo, un abogado se pregunta por qué su mejor amigo viajaba en el mismo avión que ella y por qué ha resultado ileso. Descubierta la relación que ambos mantenían en secreto, destapa el cobro de comisiones ilegales por parte del amigo, lo que acabará desembocando en tragedia.

El jardín de los hilos invisibles, de Kris Goré (seudónimo).

Un médico militar retirado, afectado por un deterioro cognitivo que erosiona su memoria autobiográfica, despierta una mañana con un libro que, aunque firmado por él, no recuerda haber escrito. Con la ayuda de un joven confidente, intentará recomponer un pasado donde identidad y ficción se confunden.

Hermanos de estepa, de Enrique Galdeano Clavería.

En la estepa mongola, el joven Alaq lidera la venganza contra los tátaros y, movido por el odio y la ambición, dirige el asalto a la ciudad de Eji Nai. Mientras la ciudad arde, el esclavo Jai lucha por escapar junto a Yisui para recuperar la libertad.

Sonata para los bárbaros, de Henry Alfred Bugalho Ribeiro.

En 1938, un joven brasileño viaja a París para convertirse en pianista, pero el inicio de la Segunda Guerra Mundial frustra sus aspiraciones. Para sobrevivir en la ciudad ocupada, acepta tocar para oficiales nazis y acaba convertido en músico del régimen, una elección que marcará su destino.

Entrebalcones, de Cemí (seudónimo).

En Cuba, un hombre y una mujer viudos comienzan a hablarse desde sus balcones y, poco a poco, nace entre ellos una relación que les devuelve la ilusión. La oposición de sus hijos, decididos a controlar sus bienes, podrá a prueba un amor tardío.

El cuaderno del silencio roto, de Andrea Broullón Dobarro.

En el año 2000, Antía regresa a su aldea natal para cuidar a su madre. En una casa heredada descubre los restos óseos de una niña y un cuaderno que la conduce a un orfanato de 1940. Su investigación irá desvelando un sistema deshumanizado, abusos silenciados y un pasado familiar marcado por la violencia.

La última carpeta, de Silvio Mazziotti di Celso.

Tras la muerte de su madre, una restauradora viaja a Valencia y descubre un archivo oculto que la conduce a indagar en un episodio ocurrido durante la transición. La búsqueda de la verdad la enfrentará al pasado familiar y revelará oscuros secretos.

La gala de entrega del Azorín

Por su parte, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro ha detallado que la ceremonia de entrega del Premio Azorín de Novela 2026 podrá seguirse en directo, mañana jueves 5 de marzo a partir de las 19:00 horas, en las cuentas de Youtube y Facebook de la Diputación de Alicante, Editorial Planeta y Planeta de Libros, así como en la red social X, a través de la etiqueta #azorin2026.

El evento, conducido por la presentadora y actriz alicantina Vanesa Romero, contará con la participación de ADDA Simfònica, bajo la batuta de su director Josep Vicent, que interpretará un fragmento de ‘Las bodas de Luis Alonso’ de Gerónimo Giménez, así como de una representación teatralizada de un texto dramático a cargo de la actriz Pepa Pedroche.

El jurado de la presente edición está compuesto por el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, que actuará como presidente, los escritores Reyes Calderón, Juan Eslava Galán y Luz Gabás, el doctor en Filología Hispánica y crítico literario, Jaime Mas, el escritor y crítico literario, José Ferrándiz y la directora de Editorial Planeta, Belén López. Amparo Koninckx Frasquet, secretaria general de la Diputación, actuará como secretaria sin voto.

Procedencia de los originales

Según ha pormenorizado Juan de Dios Navarro, este certamen internacional ha batido en esta edición récord de originales presentados, con 735, cuya procedencia se reparte entre 121 ejemplares, que corresponden a España, 44 que proceden de América del Norte, 76 de América del Sur y 4 de América Central. Un total de diez llegan de Europa, uno de Asia y en 479 no se especifica la procedencia.

De las que corresponden a España, el reparto de trabajos originales es el siguiente: A Coruña (2), Albacete (2), Alicante (4), Asturias (7), Barcelona (15), Bizkaia (4), Cádiz (3), Cantabria (1), Cáceres (4), Ciudad Real (1), Córdoba (2), Gipuzkoa (4), Granada (4), Illes Balears (1), Jaén (3), Las Palmas (4), Lugo (2), Madrid (34), Murcia (2), Palencia (1), Pontevedra (1), Santa Cruz de Tenerife (2), Sevilla (2), Tarragona (2), Toledo (1), Valencia (3), Valladolid (3), Zamora (1), Zaragoza (6).

El diputado de Cultura ha explicado que, del volumen total de trabajos presentados, un 40% corresponden a novela negra, otro 40% a novela histórica y un 20% a novela de ficción o romántica.