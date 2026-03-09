El Ayuntamiento de Alicante propone para sanción a tres establecimientos por no respetar la ZAS

El Ayuntamiento de Alicante ha abierto expediente por actuaciones de ruidos a ocho locales afectados por la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) del Casco Antiguo, de los que a tres se les ha concedido un plazo de 15 días para presentar documentación relativa al limitador de sonido que, de no presentarse, derivará en la suspensión de la actividad.

El resto está en plazo de presentar la documentación y en caso de no hacerlo se actuará de la misma forma. Además, los técnicos municipales del departamento de Licencias están revisando las mismas para que en el caso de no ajustarse a la normativa, suspender la actividad de igual forma, ha informado el consistorio en un comunicado.

Desde que se activó la ZAS del Casco Antiguo en noviembre de 2025, la Unidad de Aperturas, Ocupación de Vía Pública, además de la Unidad Operativa del servicio Nocturno de la Policía Local de Alicante han levantado un total de 198 actas por infracciones graves a la Ley 14/2010 de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Generalitat Valenciana.

La Policía Local de Alicante ha informado que en 2025 se enviaron a la Conselleria de Medio Ambiente un total de 54 expedientes sancionadores. En este 2026 se han levantado 144 actas de las cuales 101 están con expediente abierto a falta de remitir a Consellería, mientras que el resto está pendiente de tramitación.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha explicado que "todos los fines de semana y en días diversos entre semana se envían dotaciones para verificar el cumplimiento, habiéndose abierto 198 expedientes sancionadores desde que se activó la ZAS".

Con todo, ha señalado que "la normativa no permite a la Policía Local cerrar los locales 'in situ', sino que debe hacerse mediante el procedimiento administrativo legalmente establecido para el caso de establecimientos". "En cambio, la ordenanza de ruidos sí permite a los agentes actuar en la retirada de las terrazas como actividad en vía pública", ha agregado.

La actuación de la Policía Local tienen como finalidad vigilar el cumplimiento de las medidas establecidas para la ZAS, garantizar el cumplimiento de las condiciones de las licencias en función del tipo de establecimiento y controlar los horarios de apertura y cierre, prevenir molestias por ruido al vecindario y conductas incívicas, verificar medidas de seguridad y aforo, y controlar la ocupación de la vía pública y las terrazas.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha indicado que "se realizan reuniones periódicas entre los distintos servicios municipales y los vecinos para revisar el cumplimiento de la ZAS y que la última de ellas tuvo lugar hace dos semanas".

"Todo está orientado a que se cumpla las medidas de control establecidas en la ZAS, tanto en las labores de Policía Local como en la gestión de los expedientes sancionadores y de supervisión de las licencias, que una vez se cumplan los trámites y tiempos legales establecidos pueden derivar en la aplicación de las correspondientes multas y cierres de establecimientos por incumplimiento reiterado de la legalidad", ha comentado.

Ambito geográfico

La plaza de Quijano en el casco antiguo | Ayuntamiento de Alicante

La Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en el Casco Antiguo de Alicante está activa desde noviembre de 2025, tras su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

Afecta principalmente a Plaza Quijano, Virgen de Belén y San Agustín, reduciendo veladores a la mitad, suspendiendo nuevas licencias de ocio y adelantando cierres a las 00.30 horas en días laborables y 1.00 en fines de semana.

Concretamente, afecta a Plaza Quijano, Virgen de Belén, San Agustín, Castaños, San Ildefonso, Cándida Jimeno Gargallo y partes de San Francisco. También están prohibidas en este ámbito las charangas de eventos privados.