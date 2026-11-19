La Guardia Civil de Tráfico ha imputado a un hombre vecino de Alicante por tres delitos relacionados con la seguridad vial. El investigado carecía del permiso de conducir correspondiente y está acusado de conducción temeraria y desobediencia grave a los agentes de la autoridad

Se trata de un ciudadano español de 33 años, acompañado de otra persona protagonizó una peligrosa huida en un ciclomotor por la autovía A-70, en la que llegó a circular en sentido contrario a lo largo de 3 kilómetros, poniendo en grave riesgo al resto de usuarios de la vía.

Los hechos

Según informan fuentes de la Comandancia Provincial de Alicante los hechos ocurrieron el 13 de junio cuando el ahora investigado, que viajaba en un ciclomotor acompañado de otra persona, desobedeció las indicaciones de los agentes de un control de tráfico preventivo y realizó maniobras evasivas, con continuos cambios bruscos de trayectoria para evitar ser interceptado.

Durante la huida apeó al pasajero y continuó la fuga obligando a varios conductores a realizar maniobras bruscas para evitar una colisión fontal porque llegó a circular en sentido contrario por la autovía en el carril de dirección a Murcia de la circunvalación de Alicante. Finalmente, el ciclomotor abandonó la autovía en los ramales de incorporación situados a la altura de Vistahermosa.

A disposición judicial

Han sido necesarios cuatro meses de investigación para identificar y localizar al conductor que ha pasado a disposición judicial y ahora se enfrenta a penas de prisión de hasta dos años por conducción temeraria manifiesta y a las correspondientes multas por no tener carné y por desobediencia a los agentes.