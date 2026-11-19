La Federació de Fogueres y Barraques de Sant Joan han mantenido este miércoles una reunión con el Ayuntamiento de València con el objetivo de iniciar los trámites que permitan a la fiesta alicantina obtener el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO incluyéndola en el expediente de las Fallas.

Según un comunicado de la Federació, su presidente, David Olivares, ha encabezado esta comitiva que ha viajado a la capital autonómica para reunirse con el concejal de Fallas de València, Santiago Ballester.

Durante el encuentro, se ha validado el marco de cooperación del expediente de extensión por parte de la Generalitat Valenciana para la inclusión de les Fogueres de Sant Joan en el texto que se aprobó hace ahora diez años para este reconocimiento de la UNESCO a las Fallas, ha explicado la Federación.

"Ha sido una reunión fructífera y salimos muy contentos de poder comenzar el camino con una agenda fijada para los próximos meses" ha señalado David Olivares.