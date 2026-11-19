El Bono Comercio Alicante 2026 finaliza su campaña con cifras de récord en su séptima edición y un balance muy positivo superando los 117.192 bonos adquiridos por más de 11.208 personas y el total del presupuesto agotado. La iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante inyecta cuatro millones de euros directamente en el comercio local y ha tenido muy buena acogida durante los diez días habilitados para su compra on line y presencial a personas mayores en la ciudad.

La concejala de Comercio, Lidia López, resalta que “los bonos reactivan el consumo en la ciudad, son un impulso para nuestro tejido comercial, llegan a más personas con cuatro millones que es la mayor campaña de bonos impulsada hasta el momento en Alicante y generan ahorros a miles de ciudadanos”.

La séptima edición finaliza el próximo 5 de diciembre y ha contado en esta nueva campaña del Bono Comercio con tres modalidades. La primera presencial dirigida a personas mayores de 65 años, con una dotación de 300.000 euros, durante cinco días se atendieron en el Cerca y los centros sociales a más de 1.469 ciudadanos que pudieron adquirir 20.536 Bonos Sénior.

Los jóvenes en esta edición han comprado más bonos de forma on line ya que contaron con una campaña exclusiva para ellos promovida durante tres días para acercar el comercio de proximidad a la juventud y así realizar sus compras en los establecimientos de barrio. En total más de 1.176 personas menores de 30 años han adquirido un total 15.865 bonos.

Campaña del Bono General

La tercera fase de la campaña se realizó durante cinco días, del 10 al 16 de noviembre, para poder adquirir el Bono Comercio General de forma on line, dotado con un presupuesto de 1.489.076 euros, que los ciudadanos agotaron cada día con un total de 80.791 bonos adquiridos por más de 8.563. De este total, 239 personas fueron mayores de 65 años que compraron de forma on line.

El importe máximo fijado en esta campaña gestionada por la Cámara de Comercio de Alicante para poder adquirir bonos ha sido de 400 euros por persona, de los cuales el ciudadano únicamente ha abonado la mitad de 200 euros, superando la cifra récord de adquisición de bonos. Con la App buybono las personas pueden consultar desde el teléfono móvil con sus credenciales, y ver toda la información de sus bonos y los canjeados.

Campaña activa hasta el 5 de diciembre

Lidia López, ha recordado que “los bonos se pueden consumir hasta el 5 de diciembre en los más de quinientos comercios de proximidad adheridos a la campaña del Bono Comercio promovida para potenciar las compras en el comercio local y apoyar a los ciudadanos a paliar los efectos de la inflación”.

En esta campaña hay cientos de comercios adheridos al programa Bono Comercio 2026, que se pueden consultar en la web www.bonocomercioalicante.es El bono podrá canjearse por la compra de bienes y servicios ofrecidos por los establecimientos de forma presencial, y cada bono será canjeable en una única compra.

Entre los establecimientos de proximidad que participan en el Bono Comercio se encuentran locales de alimentación, tiendas de ropa, centros ópticos, zapaterías, droguerías, centros estéticos, joyerías, tiendas de electrodomésticos y decoración, farmacias, establecimientos de informática, servicios profesionales, ferreterías, jugueterías, mercerías, floristerías, pastelerías, tiendas de mascotas, muebles, informática, entre otros muchos.