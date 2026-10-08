Alicante expone el censo electoral del 29 de noviembre para consultas y reclamaciones

Con motivo de la convocatoria de elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, fijada para el 29 de noviembre de 2026, el Ayuntamiento de Alicante expondrá el censo electoral para consultas y reclamaciones entre los días 12 y 19 de octubre, ambos inclusive, tal y como establece el artículo 39 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Después del 12 de octubre no se podrá llevar a cabo ninguna subsanación de datos incorrectos, han indicado fuentes municipales.

El censo podrá consultarse, previa identificación del interesado, en las Juntas Municipales de Distrito, en días laborables en horario de 9:00 a 14:00 horas. Las direcciones y teléfonos de estas dependencias son los siguientes:

1) Junta de Distrito nº 1, C/ San Francisco, 30 – bajo / 965 21 20 72

2) Junta de Distrito nº 2, Plaza de Argel, 5 2 planta / 965 12 87 64

3) Junta de Distrito nº 3, Avd. Alcalde Lorenzo Carbonell, 58 / 965 10 39 26

4) Junta de Distrito nº 4, Avda. Costa Blanca, 19 / 965 26 40 57

5) Junta de Distrito nº 5, C/ Colegio, 1 (Partida Rebolledo) / 965 18 96 31

Del mismo modo, las consultas se podrán efectuar en el departamento municipal de Estadística, situado en la calle Portugal, número 17, con el siguiente horario:

- Lunes 12 de octubre, de 10.00 a 13.00 h.

- Martes 13 a viernes 16 de octubre, de 10.00 h a 14.00 h.

- Sábado 17 y domingo 18 de octubre, de 10.00 a 13.00 h.

- Lunes 19, ultimo día de presentación de reclamaciones, de 10.00 a 14.00h.

Los teléfonos de atención informativa para consultas en este departamento de Estadística son: 965 14 65 55 965 29 35 82 – 965 14 65 53 – 965 29 35 79 – 965 29 35 78 – 965 14 65 22.

Los trámites para reclamaciones y corrección de posibles errores deberán efectuarse presencialmente por parte de los interesados.