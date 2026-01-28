Los vecinos del Raval Roig protestan por el abandono del barrio y la falta de accesibilidad

Los vecinos del Raval Roig, uno de los barrios más emblemáticos y turísticos de Alicante, han convocado una concentración vecinal este jueves, 29 de enero, a las 17.30 horas en la Plaza Topete, para denunciar lo que consideran un abandono municipal prolongado y la falta de soluciones a problemas estructurales que afectan a su día a día.

La Asociación de Vecinos del Raval Roig alerta del deficiente mantenimiento de las infraestructuras, la falta de limpieza, la existencia de aceras intransitables y las graves dificultades de accesibilidad, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida. Entre las principales quejas destaca el mal estado del ascensor del Postiguet, que permanece averiado y limita la conexión del barrio con otras zonas de la ciudad.

Según la asociación, a pesar de haber trasladado estas demandas en numerosas ocasiones y de haberse reunido con responsables municipales, no han recibido respuestas efectivas ni soluciones concretas. Los vecinos denuncian que el Raval Roig, pese a ser una de las imágenes más reconocibles de Alicante y un enclave de paso obligado para turistas, no recibe la atención necesaria como barrio habitado.

Además, la entidad vecinal reclama una reunión urgente con el Ayuntamiento para abordar estas cuestiones y otros asuntos que afectan al barrio, como el cierre por las tardes de la Biblioteca Pública Azorín, una decisión que, aseguran, perjudica a estudiantes y usuarios habituales al limitar su uso como sala de estudio y lectura.

Con esta movilización, los vecinos del Raval Roig buscan visibilizar su situación y reclamar actuaciones inmediatas que garanticen unas condiciones dignas para quienes residen en uno de los barrios más históricos de la ciudad.