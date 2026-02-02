80 Mundos: la historia de una librería salvada por quienes no conciben la ciudad sin libro, hoy en Más de uno Alicante

80 Mundos nació en 1984 y, cuando parecía que el final era una posibilidad demasiado real, en 2018 cuatro ochenteros decidieron que no. Que ni hablar. Que las librerías históricas no se apagan así como así. Carmen Juan, Sara J. Trigueros, Ralph del Valle y Marina Vicente asumieron el relevo y apostaron por algo tan sencillo y tan radical como acercar la literatura a la gente.

A su lado, el trabajo constante de Adrián Fauro, sonrisa peligrosa, simpatía profesional y ese erotismo tranquilo que solo tienen quienes recomiendan bien un libro. Y, por supuesto, todo el equipo de amantes literarios que sostiene el proyecto, porque los proyectos culturales que importan nunca son individuales.

80 Mundos es librería, foro y trinchera cultural. Un lugar donde las ideas entran sin pedir permiso, con un café, un vino y una conversación que se alarga más de la cuenta. Y hace poco hizo algo muy literario: cambió de calle sin cambiar de alma. Nueva ubicación, misma vocación. Calle Segura, 22.

Porque si 80 Mundos late en Alicante es por ellas. Las libreras que no venden libros: los activan.

Hoy, como cada lunes, El Ojo Crítico abre sus puertas en Más de uno Alicante. Sara Trigueros y Carmen Juan charlan con Miguel Noguera y Luz Sigüenza. Una conversación entre amistad, literatura y resistencia cultural. Con un detalle añadido: Miguel Noguera, además de colaborador de Onda Cero, es escritor y el próximo 10 de febrero presenta en 80 Mundos su primera novela, Cuando el uniforme se convierte en piel.