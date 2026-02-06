Francisco Javier Ruiz del Portal, una vida dejando huella en Alicante desde la discreción y la excelencia

En Más de uno Alicante, de Onda Cero, hemos destacado la trayectoria de uno de esos nombres que no siempre buscan el foco, pero que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad. Francisco Javier Ruiz del Portal Sainz de la Maza, fundador del Grupo Juan XXIII.

Nacido en 1956 en Espinosa de los Monteros (Burgos), en pleno valle de las Merindades, Francisco Javier creció en el seno de una familia humilde: hijo de Luchi, carnicera del pueblo, y de Ángel, taxista bilbaíno que buscó prosperar lejos de casa. Ese espíritu emprendedor marcaría el rumbo de una familia que, tras pasar por Madrid, se asentó definitivamente en Alicante a finales de los años 60.

Fue en el barrio Juan XXIII donde nació el restaurante que daría nombre al grupo y que pronto se convirtió en un referente social y gastronómico de la ciudad. Con una visión adelantada a su tiempo, el negocio no solo apostó por la restauración diaria, sino también por los grandes eventos familiares y el catering, siendo pionero en un sector que hoy es clave en la hostelería alicantina.

A lo largo de los años, el apellido Ruiz del Portal ha estado ligado a algunos de los espacios y acontecimientos más relevantes de la provincia: la gestión de la FICIA de Elda, el restaurante del Real Casino de Alicante, eventos institucionales de primer nivel, la concesión del restaurante Alicante Golf, la emblemática finca Torre de Reixes, Bien de Interés Cultural, los Salones Postiguet en pleno puerto, o el desarrollo de comedores escolares que hoy alimentan a más de 4.000 niños cada día.

Pero si algo ha querido subrayar el propio Francisco Javier durante la entrevista es que nada de esto habría sido posible sin la implicación de sus hijos, Javier y Lucía, que le han acompañado en el programa y representan la continuidad natural del proyecto. “La hostelería ha estado en casa desde que eran pequeños”, ha recordado, destacando que el relevo generacional no ha sido impuesto, sino vivido con naturalidad desde la infancia.

Ese legado familiar se ha traducido en nuevos proyectos más recientes como el 2&Tres en Pau 5 de Playa San Juan o Finca Santa Luzia, en Sant Joan, un espacio con vocación familiar y grandes zonas exteriores que se convirtió en refugio y punto de encuentro durante los años más difíciles de la pandemia.

Hoy, el Grupo Juan XXIII es mucho más que un emporio hostelero: es parte de la historia sentimental de Alicante. Bodas, bautizos, celebraciones, éxitos y despedidas han pasado por sus mesas. Y detrás de todas ellas, una familia que ha entendido la hostelería no solo como un negocio, sino como una forma de acompañar a la ciudad en sus momentos más importantes.