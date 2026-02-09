A fuego lento y sin añadidos: Miguel Noguera desvela la receta más personal de Carlos Corredor en Más de uno Alicante

En Alicante hablamos mucho de gastronomía, pero no siempre tenemos la oportunidad de conocer a las personas que están detrás de los fogones mediáticos. En Más de uno Alicante, Luz Sigüenza y Miguel Noguera han logrado algo poco habitual: que Carlos Corredor deje a un lado la guía, las ferias y las catas para servirse a sí mismo en plato hondo.

Corredor, director de la Guía Gastronómica de Alicante y rostro imprescindible del sector, está acostumbrado a recomendar, promocionar y poner en valor productos, cocineros y bodegas. Esta vez, sin embargo, el menú era otro. Entre preguntas bien aliñadas y comentarios con retranca, Miguel Noguera ha ido desmenuzando al personaje hasta llegar a la persona: un hombre discreto, humilde y profundamente comprometido con una tierra que considera su despensa emocional.

Durante el programa le hemos sacado alguna que otra confidencia y mucho cariño. Porque si algo está claro es que Carlos Corredor no busca estrellas, sino autenticidad; no presume de seguidores, sino de relaciones; y no habla de gastronomía como moda, sino como identidad. Alicante no solo se come, se cuenta, y él lleva años haciéndolo con paciencia y buen gusto.