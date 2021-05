ADVERTENCIA AL GOBIERNO

Madrid avisa de que administrará la segunda dosis de AstraZeneca si Sanidad no toma una decisión

La Comunidad de Madrid insiste en la necesidad de seguir administrando la vacuna de AstraZeneca para "no perder tiempo" y por ello comenzará su inoculación la próxima semana si Sanidad no se pronuncia. "No hay motivación técnica para el retraso", asegura Antonio Zapatero.

ondacero.es | EFE