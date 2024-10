Atención Primaria se suma a la Semana del Dolor con un taller de afrontamiento activo del dolor persistente

Se trata de un taller educativo grupal en el que hacen un abordaje del dolor crónico de larga duración. “Lo hemos dividido en dos bloques” explica Marisa fisioterapeuta del centro “en uno hacemos una educación en neurociencia y en otro ejercicio” .

Objetivo: reconceptualizar el dolor y reducir el miedo al movimiento

En ese primer bloque lo que se intenta es que el paciente conozca su dolor para poder ayudarle así a reducir el miedo al movimiento, ganar resistencia y confianza y que pueda poco a poco recuperar su funcionalidad. “Entendiendo el dolor, entendiendo al enemigo, podemos combatirlo mejor” explica Marisa

Dos de las pacientes que están realizando el taller ya han pasado por otro anteriormente y destacan que el miedo, el no moverse era uno de los problemas que más les incapacitaba. Mari Cruz, que lleva 21 años con dolor crónico explica que cuando fue por primera vez, iba muy escéptica pero se dio cuenta de que el enfoque que le ofrecían era diferente “nunca me habían hablado de cómo y por qué se generaba mi dolor y cómo podía afrontarlo de otra manera”. Hasta ese momento los médicos lo único que le aconsejaban era moverse poco y pasar mucho tiempo en la cama. “El poder afrontar el dolor moviéndome me ha servido para mejorar mi calidad de vida” explica Mari Cruz. “El dolor está ahí, unos días lo llevo mejor, otros peor pero he conseguido que ese miedo que tenía a moverme desaparezca”

Alicia, aunque tiene solo 28 años lleva tiempo sufriendo dolor crónico, “no podía subir una montaña con mis amigos, ni irme una noche de fiesta”. Llegó a estos talleres después de dar “mil vueltas y gastarse mucho dinero”. A ella una de las cosas que más le ayudó es darse cuenta de que no estaba sola, “sentir que no era la única persona”. Empezó afrontar el dolor de otra forma, sin quedarse en casa y en la cama deprimida y a hacer más ejercicio y empezar a mejorar “ahora subo montañas, aunque es verdad que me cuesta cinco horas hacerlo” dice entre risas.

Teoría y mucha práctica

Las sesiones combinan una parte teórica de educación en neurociencia, con conocimientos básicos sobre los mecanismos de procesamiento central del dolor y que hacen que se mantenga la experiencia dolorosa, con diferentes técnicas orientadas a que puedan modificar sus creencias y su percepción del mismo.

En paralelo, las fisioterapeutas utilizan el ejercicio físico para que pierdan el miedo a moverse, con el objetivo de que puedan recuperar la funcionalidad y disminuir la discapacidad. Para ello hacen ejercicios de movilidad, fuerza, equilibrio, juegos populares como el escondite inglés o juego de las sillas que están asociados a recuerdos positivos en la infancia, diferentes técnicas de relajación, actividades de estimulación cognitiva como leer, escribir, memorizar De igual modo, se anima a los pacientes a que recuperen actividades que les gusten: caminar, nadar, bailar… algo que les motive y que resulte factible.

Cada taller se desarrolla a lo largo de 10 a 12 semanas, con una media de 15 sesiones de dos horas de duración y la participación de entre 8 y 16 pacientes por grupo.

La intervención comunitaria va dirigida a personas mayores de 18 años con dolor crónico musculoesquelético de más de seis meses de duración que cumplen una serie de requisitos en los cuestionarios de evaluación previa. El taller se integra en un proyecto de Educación para la Salud en grupo dentro del abordaje del dolor crónico multidisciplinar en Atención Primaria.