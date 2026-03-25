CONCIERTOS DE SHAKIRA EN MADRID

Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de boicot: “necesita que nada funcione en Madrid y apagar nuestra luz”

La presidenta regional ha denunciado tras celebrarse el Consejo de Gobierno en Morata de Tajuña que "el delegado del Gobierno en Madrid tiene la orden sanchista de no para hacer el bien en ningún momento y acabar con todo lo que funciona en esta región".

Patxi Linaza

Madrid |

Ayuso Consejo de Gobierno Morata de Tajuña
Ayuso Consejo de Gobierno Morata de Tajuña | Comunidad de Madrid

Díaz Ayuso se ha referido a la carta enviada por el Delegado Francisco Martín al alcalde de la capital solicitando que no autorice eventos masivos en el espacio Iberdrola Music, mientras no mejore la accesibilidad y seguridad: "están utilizando el pretexto de la seguridad para que, a partir de ahí, todo sea posible, cuando la inseguridad es la que provocan ellos mismos a través del descontrol masivo de las regularizaciones, de los narcopisos, de las ocupaciones, de las reyertas. Cuando hay otro tipo de problemas no verán que el Gobierno se preocupe de nada, pero cuando hay algo que funciona siempre meten el señuelo del miedo a la seguridad, cuando lo que tienen que hacer ellos es específicamente poner medios para que la haya y no sembrar sospechas sobre todos los eventos lo han hecho incluso con la Fórmula 1". "Lo que necesitan es apagar nuestra luz", ha denunciado.

La presidenta ha agradecido a la artista colombiana y a todo su equipo que hayan elegido Madrid para su fin de gira mundial. Shakira ha anunciado tres nuevas fechas y suma ya nueve conciertos en el espacio Iberdrola Music en el distrito de Villaverde con motivo de su residencia europea. Las nuevas actuaciones tendrán lugar los días 2, 3 y 4 de octubre que se suman a las noches del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre. El Iberdrola Music se renombrará como recinto Macondo Park, en referencia a la novela 'Cien Años de Soledad' de Gabriel García Márquez, con capacidad para 50.000 personas. Servirá de escenario para las actuaciones antes, durante y tras los conciertos.

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