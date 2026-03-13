Tarragona i Reus reactivaran dilluns la Zona de Baixes Emissions

L'Ajuntament de Tarragona i el de Reus reactivaran el pròxim dilluns 16 de març la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Estava desactivada des del passat 21 de gener quan, per la crisi dels trens i a petició del Govern, es va permetre l'entrada i sortida de tots els vehicles que ho tenen limitat. D'aquesta manera, s'ha contribuït a facilitar la mobilitat de la ciutadania davant les anomalies del servei ferroviari. Ara, l'executiu ha donat per finalitzades "les circumstàncies excepcionals" que van justificar la suspensió de les ZBE i ha demanat als municipis que les tornin a posar en marxa.
A les dues ciutats, l'horari de la ZBE és els dies feiners, de dilluns a divendres, de 7:00 a 19:00. Els festius i caps de setmana, l'accés a la zona delimitada és lliure.