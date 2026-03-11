Porrera queda fora del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades

El futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena tindrà finalment 38.900 hectàrees, tot i que a l'inici la xifra se situava a l'entorn de les 43.700 hectàrees. Finalment, 22 municipis formaran part del parc, quedant fora Porrera (Priorat) i Juncosa (les Garrigues) respecte a la proposta inicial.
Els municipis que integraran el parc són Prades, Capafonts, la Febró, Arbolí, l'Albiol, Mont-ral, la Pobla de Cérvoles, el Vilosell, Vallclara, Vimbodí i Poblet, l'Espluga de Francolí, Montblanc, Vilaverd, la Riba, Alcover, la Selva del Camp, l'Aleixar, Vilaplana, Alforja, Cornudella de Montsant i Ulldemolins. De tots aquests, només Cornudella de Montsant s'ha mostrat en contra de formar part del parc natural.
El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, ha insistit que el parc "dona resposta a la necessitat d'un clam dels governs municipals" i ha apuntat que no poden fer "un parc natural a trossos".
El Govern preveu incrementar la participació del territori a la Junta Rectora i crear un consell d'alcaldes per garantir la representació de tots els municipis en la governança.
El nou parc serà el quinzè parc natural de Catalunya i un dels més grans del país. El Govern preveu publicar el decret de creació durant aquest mes de març i aprovar-lo definitivament a l'estiu després del període d'al·legacions de 45 dies.
Parc Natural
El futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena engloba un espai natural singular per la seva diversitat. Hi coexisteixen paisatges mediterranis amb altres de centreeuropeus i boreals. Hi ha més de 4.000 espècies identificades en 95 hàbitats diferents, 19 dels quals són d'interès comunitari europeu.
El parc inclou dues reserves naturals: la dels Motllats i la dels Plans, a més dels espais protegits ja existents que s'integraran al parc com són el Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet i la Reserva Natural Parcial del barranc de la Trinitat i la del barranc del Tillar, que s'amplia per incloure-hi el Tossal de la Baltasana i les singulars comunitats de roure reboll dels seus vessants sud i oest.