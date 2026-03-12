La Vila-seca del futur

L'Ajuntament de Vila-seca ha presentat aquest dimecres l'inici dels treballs per a la redacció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El director de l'equip redactor, Sebastià Jornet, ha explicat que ja han fet les totes diagnosis i que el document actual, aprovat el 1993, està "esgotat". Segons Jornet, si no s'actualitza, el municipi es quedaria "sense espai" per construir habitatges i per a les activitats econòmiques. També ha dit que la ciutat ha guanyat població en els últims anys i que pot créixer fins a les infraestructures. "Treballem en un escenari de producció d'uns 7 habitatges per cada 1.000 habitants; això és una velocitat força alta", ha afirmat.
El director de l'equip redactor del POUM de Vila-seca ha explicat que han fet les diagnosis en els àmbits dels equipaments, patrimoni, mobilitat, activitat econòmica, medi ambient i habitatge en els darrers nou mesos. Ara, s'inicia la fase d'avanç de planejament, la primera de les quatre previstes. Es tracta del primer document oficial del procés, on es platejaran les primeres idees i hipòtesis per dissenyar el desenvolupament urbanístic del municipi. Després, es redactarà el document, que s'aprovarà de forma inicial, el qual haurà de sotmetre's a exposició pública, amb les possibles al·legacions. Per acabar, finalment, amb la seva aprovació provisional i definitiva, d'aquí a tres o quatre anys.
Estació intermodal
Per la seva banda, l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha demanat que la futura estació Intermodal tingui una millor connectivitat i no només per la T-11. "Si l'estació de Sants es va dissenyar amb dues façanes, amb una principal i una altra menys principal, però oberta, donant permeabilitat pels quatre costats, la Intermodal hauria de tenir aquesta accessibilitat per no condicionar i per donar opcions perquè s'hi pugui arribar de diverses maneres", ha asseverat.